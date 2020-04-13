Сумской врач о коронавирусе: «Враг у ворот!» Сумской врач Артем Скульбида написал в Фейсбуке свои мысли по поводу коронавирусе и его отрицания окружающими.

«Друзья!

Сегодня напишу о короновирусе, хотя зарекался этого не делать.

Просто очень возмутили негативные комментарии под постом с докладом областного инфекциониста Ирины Троцкой и главы областного управления здравоохранения Сергея Бутенко. В своей публикации я хочу показать, что COVID-19 очень быстро распространяется, значительно хуже переносится, чем обычный грипп и оставляет необратимые изменения у каждого, кто переболел. Это прекрасно видно на КТ и это НА САМОМ ДЕЛЕ СТРАШНО, даже, если болезнь переносится в лёгкой форме!

Кто еще не знает - я врач-радиолог и в последнее время я вплотную занимаюсь оценкой состояния легких у больных с COVID-19, помогая специалистам в одном из районных центров не нашей области (так как своих специалистов там не хватает и жуткий кадровый дефицит, в том числе и радиологов).

Благо, моя специальность позволяет работать дистанционно с разными базами, главное, чтобы был хороший интернет и нормальный софт для передачи и обработки данных. Так вот в данном районном центре достаточно высокий порог заболеваемости короновирусной инфекцией, количество пациентов растёт достаточно быстро, инфекционное отделение заполнено на 100% и уже заполняются другие отделения (глазное, терапевтическое) под больных с COVID-19. Слава Богу, там был аппарат КТ и ещё остались грамотные клиницисты, которые смогли организовать, согласно рекомендациям ВОЗ, обследование лёгких у пациентов ПЦР+ и подозрительных на COVID-19 с клиникой пневмонии методом КТ, который в данном случае является золотым стандартом, и любезно попросили им помочь.

На втором фото - база данных пациентов на КТ лёгких (1) и это только за эту пятницу 31.07.20 (2) – 23 человека! Возраст самый разнообразный (3) и молодые и пожилые люди, много родственников, которые живут вместе семьями, преобладают пациенты женского пола, все с клиникой пневмонии.

На фото 3-4 КТ лёгких с типичными проявлениями двусторонней вирусной пневмонии COVID-19 с участками повышения плотности паренхимы по типу «матового стекла». «Матовость» легочной ткани обусловлена пропотеванием жидкости в альвеолы вследствие нарушения проницаемости стенок альвеол и мелких кровеносных сосудов. По КТ радиолог должен оценить состояние лёгких с указанием структурных изменений (участки матового стекла, зоны консолидации, паренхиматозные фиброзные тяжи, ретикулярные изменения, узелки, признаки организации воспаления и пр.) типичных и атипичных проявлений заболевания.

Прежде всего, радиолог должен указать вероятность короновирусной инфекции по данным КТ (используются шкалы CO-RADS или COVID-RADS), объем поражения лёгких в % и степень тяжести по КТ (КТ-0, КТ-1, КТ-2, КТ-3 и КТ-4). При повторном контрольном исследовании (обычно каждые 3дня, но не реже чем через 6-7 дней) нужно оценить динамику изменений в лёгких.

На фото 5-6 – отрицательная динамика у пациента на 7-й день госпитализации, степень тяжести КТ 3-4, объем поражения лёгких более 75%. Причём пациент чувствует себя удовлетворительно! На 7-8-й день болезни в неблагоприятных случаях развивается респираторный дистресс-синдром, обусловленный цитокиновым «штормом», чего мы все боимся. Поэтому важен КТ контроль в эти сроки.

На видео представлены сканы КТ ОГК пациента с температурой в день госпитализации (видео 1) и отрицательная динамика через 7 дней (видео). Невооруженным глазом видно уменьшения нормальной воздушности лёгких (темные пятна - это нормальная воздушная ткань, а более светлые участки – это зоны воспаления и линейные тяжи – это уже необратимые фиброзные изменения).

Этот пост для сомневающихся и отрицающих COVID-19, и ищущих «знакомых среди знакомых, кто болел коронавирусом».

ВРАГ У ВОРОТ! И он страшнее и коварнее, чем вы себе думаете!

Поэтому основная ваша задача, дорогие, это беречь себя! И близких, особенно тех, кто в зоне риска, пока не будет внедрена эффективная вакцинация или не ослабнет вирус за счёт естественных мутаций. Если мы не будем соблюдать, пусть уже надоевшие, но действенные мероприятия по защите себя и окружающих - нашу медицину ждёт коллапс. Соседи уже еле справляются. И боюсь, что скоро они будут в красной зоне». – написал он в Фейсбуке.