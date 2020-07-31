Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:32210

Медики закликають жителів Сумщини менше подорожувати і дотримуватися карантинного режиму

Ситуація з розповсюдженням коронавірусної інфекції б’є нові антирекорди як в Україні, так і на Сумщині. В області за останню добу виявлено 42 випадки COVID-19. Т. в. о. начальника охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Сергій БУТЕНКО наголошує, що навіть ті жителі Сумщини, які перехворіли в легкій формі, мають незворотні зміни в легенях.

«В області продовжує хворіти 236 осіб, із них 74 особи лікуються стаціонарно, 162 – на амбулаторному лікуванні. Хочу сказати, що показник смертності на Сумщині складає 1,4%, він є меншим, ніж по Україні (2,4%), але, на жаль, ми маємо 9 летальних випадків, – зазначив Сергій Бутенко. – Сумська область порівняно з іншими областями України, зокрема з сусідніми Харківською та Чернігівською, має дещо кращу ситуацію, проте, якщо жителі області продовжуватимуть нехтувати карантинними обмеженнями, ситуація може докорінно змінитися».

Посадовець нагадав, що з 1 серпня постановою Кабінету Міністрів в Україні визначено зони щодо епідемічних показників – «зелена», «жовта», «помаранчева» й «червона» зони.

Сьогодні Сумщина за трьома показниками не перевищує цільові показники і поки що відноситься до «зеленої» зони. Це такі показники, як завантаженість ліжок (мають бути заповнені менше ніж на 50%, у нашій області – 19,7%), охоплено тестуванням (цільовий показник – більше 24, у нас – 85,43 на 100 тис. населення), відсоток виявлення (цільовий показник – менше 11%, в нас – 5,28%).

«Але за показником динаміки ми маємо гірші результати, ніж цільовий показник. На Сумщині динаміка захворюваності складає 33,73%, тоді як цільовий показник – менше 10%. – говорив Сергій Бутенко. – Також є пояснення, що, якщо будь-який один із цих показників протягом 5 днів підряд вище норми, тоді рішенням державної комісії ТЕБ та НС область переміщується у гіршу зону».

Сьогодні ми можемо часто зустріти людей без засобів індивідуального захисту, чимало жителів Сумщини не переймається дезінфекцією, не дотримуються соціальної дистанції у супермаркетах, магазинах. Лікарі та посадовці застерігають, що якщо наша область переміститься до іншої зони, особливо до «червоної» – це жорсткі карантинні обмеження, які ми вже відчували у березні-квітні цього року.

«На сьогодні наші сумські лікарі-ренгенологи провели ряд досліджень пацієнтів, які перенесли COVID-19 навіть у легкій формі. І, на жаль, ми бачимо незворотні зміни у легенях. Ці зміни зменшують площу дихальних поверхонь, з часом приводять до утруднення дихання, задишки і серйозно вражають легені, – розповів т. в. о. начальника обласного управління охорони здоров’я. – І тому нехтування елементарними правилами карантинного режиму сприяють цьому».

Сергій Бутенко наголосив, що люди, які не носять масок, не дотримуються соціальної дистанції, забули про дезінфекцію, на жаль, думають лише про себе: «Я хочу сказати тим сміливцям, які впевнені, що перехворіють безсимптомно, кожна людина є носієм і може заражати. Тому носіння масок – це, передусім, повага до інших, в тому числі до літніх людей, які також їдуть в транспорті, перебувають в магазинах, на вулицях. Я би просив, щоб люди почали поважати одне одного»

Підсумовуючи сказане Сергій Бутенко додав: «Ми сьогодні в області тримаємо епідемічну ситуацію на контролі. Ми закликаємо жителів Сумщини до відповідальності і поваги до інших. Ми радимо обмежити подорожі, на території нашої області багато красивих місць і можна провести відпустку вдома. Будь-який політ на відпочинок – це ризик заразитися і привезти «подарунок» своїм рідним».

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