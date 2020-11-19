Первинна допомога при симптомах COVID-19: алгоритм дій, якщо немає декларації з лікарем

Сьогодні в Україні стрімко поширюється коронавірусна хвороба. Дуже важливо забезпечити хворих з симптомами гострої респіраторної хвороби або підозрою на неї вчасною діагностикою та доступним лікуванням. Зокрема, й тих українців, які досі не підписали декларацію з сімейним лікарем.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2002 р. № 65, пацієнт, з симптомами гострої респіраторної хвороби або підозрою на неї, який не підписав декларацію з лікарем, має право на безоплатну медичну допомогу на первинному рівні. Також відбір зразків та лікування пацієнтів під час самостійного звернення пацієнта здійснюється незалежно від наявності декларації. Цей порядок надання первинної допомоги діятиме винятково на період пандемії COVID-19 та карантину. Він передбачає лише перше звернення та обмежений перелік безоплатних послуг для пацієнта.

Пацієнт має право на вільний вибір лікаря. У разі відмови від укладення декларації в центрі первинної медичної допомоги, до якого пацієнт звернувся з симптомами COVID-19, він все одно має отримати консультацію. Тобто черговий лікар ПМД здійснює огляд пацієнта, призначає лікування та надає рекомендації відповідно до галузевих стандартів. При необхідності дасть направлення на ПЛР-тестування. Для цього лікарю ПМД потрібно знайти пацієнта в електронній системі охорони здоров’я, якщо він до цього був зареєстрований. Якщо пацієнт не зареєстрований в ЕСОЗ, то лікарю необхідно внести про пацієнта інформацію та зареєструвати його. Все це незалежно від рішення пацієнта щодо укладення декларації. Пацієнт отримує інформацію, що для подальшого користування повним безоплатним пакетом послуг на первинці, він має укласти декларацію з лікарем.

До безоплатного пакету послуг на первинній ланці входить чіткий перелік. Він включає консультації лікаря з метою профілактики та контролю основних захворювань. Базові дослідження та аналізи. Вакцинацію дітей та дорослих згідно з календарем щеплень. Також саме лікар ПМД виписує електронні рецепти на “Доступні ліки”, а також електронні направлення до вузьких спеціалістів, на проведення досліджень чи лікування.

За даними Держстату, населення України, на 1 січня 2020 року становить 41,9 млн осіб. З них сімейного лікаря, терапевта або педіатра обрали 30 млн 848 тисяч українців. Тобто 26,4% українців досі не обрали лікаря первинки та не уклали з ним декларацію.

До областей-лідерів за найвищим відсотком поданих декларацій - Київська область (майже 89%), Вінницька та Львівська області (по 86%). Найнижчий показник поданих декларацій, а отже й вибору свого лікаря у Луганській (23%), Донецькій областях (33%) та місті Київ (72%).

У 2020 році НСЗУ уклала договори з 1697 надавачами первинної меддопомоги і виплатила їм 15,8 млрд грн. Найбільше за надану первинну медичну допомогу отримали - Центр первинної медико-санітарної допомоги Житомирської міської ради - 124,4 млн грн (декларації підписали понад 230 тис. пацієнтів), ЦПМСД Івано-Франківської міської ради отримав 104 млн грн (понад 205 тис. пацієнтів мають декларації), ЦПМСД Оболонського району міста Київ отримав 88 млн грн (понад 164 тис. пацієнтів мають декларації).