Государство платит 32 гривны в месяц, а «рисует» тысячи: сумская художница с ДЦП лишилась соцпомощи В такой ситуации оказалась мать, ежедневно ухаживающая за тяжелобольным ребенком и которая поэтому больше нигде работать не может.

Государство платит одну гривну в день людям, которые годами и десятилетиями ухаживают за другими людьми с ограничениями: незрячими, с глухотой, прикованными к коляске, или теми, кто вообще не способен себя обслуживать. Они их кормят, моют, меняют подгузники, двигают, чтобы не было пролежней. В такой ситуации оказалась и мать, ежедневно ухаживающая за тяжелобольным ребенком и которая поэтому больше нигде работать не может. Также эту семью чиновники причислили к обеспеченным, потому что насчитали им виртуальные деньги. На бумажке все правильно. И даже когда человек получает лишь 32 гривен в месяц, на бумаге оказалось, что это — три тысячи, пишет ТСН.

Так, уже 24 года изо дня в день рядом с больной Дарьей Безкостой ее мама Елена. Из-за тяжелого диагноза девушка самостоятельно не может передвигаться и даже говорить. Девушка пишет ногами картины, участвует в многочисленных выставках, хочет учиться и поступила в училище. Даша — первая в Украине студентка с таким тяжелым диагнозом. Мать — единственная, кто понимает ее язык и заменяет девушке и руки, и ноги.

Обычный день мамы Елены начинается в 6 утра и мало чем отличается от тысяч предыдущих. Пока дочь спит у нее есть полтора-два часа, чтобы приготовить поесть, убрать и подогнать домашние дела. Далее все сосредотачивается вокруг больной Дарьи. Помыть, причесать, переодеть и накормить — это одна из самых длинных процедур.

Обучение, кормление, гигиенические процедуры, уборка, а еще надо еды выбежать купить — и так по кругу 24 года, без выходных. В отличие от домов-интернатов, где персонал работает посменно, а на содержание одного подопечного ежемесячно государство выделяет в среднем 11 тысяч гривен.

Таких как Елена людей государство называет бенефициар. За то, что женщина постоянно ухаживает за дочкой и поэтому не может пойти на работу, государство ежемесячно "помогает" компенсационной выплатой в 32 гривны. Эти 32 гривны — такая заработная плата матери как сиделки, которая дает право на стаж и пенсию в будущем. А недавно еще и социальную помощь, как малообеспеченной семье.

Однако в этом году в выплате семье отказали из-за нового механизма расчета соцпомощи. Согласно постановлению Кабмина от 23 июля теперь в совокупный доход семьи учитывают монетизированную субсидию и виртуальную зарплату смотрителя.

"При исчислении социальной помощи малообеспеченным семьям учитывается условный доход на уровне 0,5 минимальной заработной платы", — пояснила заместитель директора департамента социальной защиты населения Сумского городского совета Ирина Лагиренко.

То есть, 32 грн, которые получает мама-сиделка, вдруг превращаются в 2 тысячи 361. Елена глазам своим не верит, когда смотрит в распечатку Департамента соцзащиты.

"За полгода они насчитали мне эти виртуальные деньги 14 тысяч 169 гривен. А на самом деле вот за полгода — 200 грн. Из налоговой выписка 98 гривен и 98", — говорит мать девушки с инвалидностью Елена Безкостая.

Но хоть виртуальной зарплаты в налоговых выписках и нет, получить помощь невозможно. Потому что программа вместо неполных четырех тысяч дохода насчитывает семье мнимые семь с половиной. В департаменте соцзащиты говорят, что реальные доходы не такие, которые на бумаге, но сделать ничего не могут.

В Министерстве социальной политики говорят, что такой условный доход начисляется только при оформлении социальной помощи. Мол, если человек официально не работает, он же все равно за что-то живет. А значит, так отсеивают людей с нелегальным доходом.

Ситуация, в которой оказалась сумская семья Елены и Дарьи, скорее исключение, и, убеждают — ее можно исправить, так как сейчас утверждено другое постановление Кабмина в сентябре текущего года, которое предусматривает выплаты не 32 гривны, а в размере прожиточного минимума. Теперь маме надо оформиться как предоставитель социальных услуг. Тогда ей будут учитываться полученные фактически доходы.

Впрочем, помощь в размере прожиточного минимума не гарантирована всем, кто получает 32 гривны как Елена. И ее не так просто получить. Предоставлять ее или нет — зависит от целого ряда других пунктов, о которых семья не подозревала, и которые до сих пор не учитывались. К примеру, доходы от занятия художницы творческой деятельностью, награды на конкурсах, та же стипендия Дарьи в училище, выигрыши в лотереи, доходы от депозитов, наследство. Все надо тщательно анализировать.

Поэтому не факт, что ее назначат и денег семья будет получать больше. Разве что в распечатке доход будут обозначать уже не надуманный, а реальный. Тогда соцпомощь как малообеспеченной семье вообще не светит.