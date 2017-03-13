CBS Холдинг открыл региональное представительство в Запорожье ® Киевский застройщик CBS Холдинг открыл региональное представительство в Запорожье, по адресу проспект Соборный 160, Бизнес-центр «Eco Tower».

На открытии представительства присутствовал управляющий партнер компании Вадим Холостенко и региональный менеджер CBS Холдинг в Запорожье Сергей Писаренко. После торжественного открытия представительства и символичного перерезания красной ленты, все собравшиеся были приглашены на пресс-конференцию.

«В 2016 году CBS Холдинг ввел в эксплуатацию 35 000 м2 жилой недвижимости по всей Украине. В 2017 мы планируем сдать только в Запорожье более 30 000 м2. Сейчас мы ведем строительство трех жилых комплексов: «Александровский 1», который располагается в районе ТРЦ «Аврора», «Александровский 2» за ТЦ «Интрейд» и дом повышенной комфортности «Резиденция» на Набережной с видом на остров Хортица. В этом году мы начинаем строительство еще двух новых объектов в центральных районах города класса комфорт и комфорт плюс.

Начало года для CBS Холдинг было весьма продуктивным: в Сумах, была введена в эксплуатацию вторая секция жилого комплекса «Заречный», в Кропивницком состоялось вручение ключей владельцам квартир первой секции ЖК «Ковалевский», в Запорожье – старт продаж нового объекта «Александровский 2» и второй секции в ЖК «Резиденция» и открытие регионального представительства.

Также, Вадим Холостенко добавил, что уже сейчас начал работу сервис послепродажного обслуживания, который работает во всех областных центрах где строит компания. Сервис предоставляет инвесторам услуги полного информационного сопровождения после заключения договора, юридическую помощь и консультации по вопросам договоров переуступки, организации ОСМД и также здесь можно заказать ремонтные работы.

«CBS Холдинг является клиентоориентированной компанией, поэтому кроме предложения жителям города комфортного и качественного жилья, мы идем на встречу клиентам и стараемся предложить наиболее качественное обслуживание. Для того, чтобы убедиться, что покупать квартиры в наших комплексах однозначно стоит, достаточно только зайти в подъезд. Мы используем бесшумные лифты компании OTIS®, используем качественное и хорошее освещение. В домах стоят энергосберегающие стеклопакеты WDS®.

CBS Холдинг представляет будущим хозяевам предварительно утепленные дома: между внутренними стенами и наружной отделкой находится минеральная вата. Приятным сюрпризом станет и индивидуальное отопление в виде двухконтурных котлов в каждой квартире. Свободная планировка позволит преобразить квартиру в индивидуальный дизайн проект с учетом всех пожеланий владельца»

Напомним, что в Сумах CBS Холдинг строит жилой комплекс комфорт-класса «Заречный», на улице Харьковская,6, возле ТРЦ Мануфактура. В ЖК введены в эксплуатацию первая и вторая секции.

ЖК Заречный

Адрес: г. Cумы, ул. Харьковская, 2, Телефоны: (0542) 70-90-70, (044) 337-00-53