Кто теперь ответит за «Романтику» Несмотря на все страхи и риски, городские власти все-таки взялись реконструировать аварийное здание молодежного центра «Романтика».

Тендер проведен, победитель определен, теперь пришло время посоветоваться с общественностью: что будем строить?

Планы возрождения молодежного центра чиновники решили обсудить с представителями общественных организаций, занимающихся молодежными вопросами и проведением художественных акций на заседании «круглого стола» 17 марта.

Кто крайний?

Бывшее городское руководство во главе с экс-мэром Геннадием Минаевым настолько убедительно уверяло сумчан в том, что аварийное здание молодежного центра нельзя реконструировать, что в противоположное теперь поверить очень сложно. Выслушав все аргументы «за», общественные активисты потребовали назвать имя того, кто будет отвечать перед громадой за прочность конструкции, эффективный расход средств и главное - возможные трагические последствия. Таковых оказалось трое: заказчик, проектант и исполнитель работ в лице начальника управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета Виталия Шилова, архитектора-проектанта Валерия Лавришека и директора ООО «Топаз» Николая Сироштана, плюс заместителя городского головы Владимира Войтенко, который назвал преступной идею прежних градоначальников закрыть «Романтику».

- Безопасность и эффективное использование денег мы гарантируем. К 1 сентября 2018 года реконструкцию закончим, - сказал В.Войтенко, при этом отметив, что тендер проведен с 20-процентным понижением цены: изначально работы оценивались в 32 млн грн, но в итоге победило предложение меньше 25 млн грн.

- Почему сейчас здание не аварийное? Страх гуляет по Фейсбуку, - высказал общую обеспокоенность бывший начальник управления молодежи облгосадминистрации, ныне общественный активист Виктор Бобыренко.

- Признать молодежный центр аварийным – это было коммерческое решение, - настаивает В.Войтенко.

В заседании «круглого стола» планировалось участие Александра Лысенко, но мэр в это время встречался с другими общественными активистами. Поэтому личных гарантий мэра на счет МЦ «Романтика» горожане пока не услышали.

Чтобы жители города не переживали

Как уверяет Виталий Шилов, каркас здания находится в идеальном состоянии, крыша, хоть и тяжелая (слой керамзита 60-70 см), сделана так, что до сих пор не течет.

- Технические отчеты сделали две независимые фирмы. Почти десять лет здание не используется, и никаких изменений в конструкции нет, - отметил начальник УКСа. – Для усиления фундамента будет добавлено 178 свай, чтобы жители города не переживали.

По словам директора ООО «Топаз» Николая Сироштана, усиление фундамента будет сделано по уникальной технологии, разработанной сумскими и киевскими специалистами, которая уже хорошо себя зарекомендовала на реконструкции усадьбы Харитоненко под офис НБУ на ул.Троицкая.

- Работы ведутся в подвальной части здания: с помощью 500-тонных домкратов задавливаются трубы. До 50 процентов нагрузки на фундамент новые сваи заберут на себя, - говорит директор ООО «Топаз» - Что касается инженерного обеспечения, то также будут использоваться инновационные технологии, в частности система воздушного отопления. Будет тепловой узел, регулирующий температуру теплоносителя в зависимости от необходимости. К примеру, когда большой зал не будет использоваться, его можно не отапливать. А перед началом мероприятия подается теплый воздух, и через несколько минут в помещении уже тепло. Кроме того, установим современное оборудование для электро- и водоснабжения.

План действий

В этом году, по словам В.Шилова, планируется осуществить усиление фундамента, замену кровли и витражей и сделать отмостку вокруг здания.

- К концу лета будем на финише, - сказал начальник УКСа. - Если выделят деньги, то зайдем внутрь – сделаем систему отопления и зимой спокойно будем заниматься внутренними работами.

Внутри, как выяснилось, для современной молодежи планируется построить «Романтику» 20-летней давности, куда городские чиновники в молодости ходили на дискотеки.

– Суть молодежного центра «Романтика» сохранится полностью. Как мы помним, на первом этаже были кружки и секции, на втором – большой зал, где были танцы и проводились молодежные мероприятия. Как был паркет на втором этаже, так он и будет (для бальных танцев). Может быть, на втором этаже появится концерт-холл. На 95 % это будет та же «Романтика», которую мы помним, - отметил В.Шилов.

- Дети и молодежь будут довольны, - добавил В.Войтенко.

Чем больше, тем лучше

- «Романтика» нужна, чтобы забрать молодежь с улицы, чтобы молодые люди могли развиваться, делать креативные вещи, - сказал секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов, отмечая критическую нехватку в Сумах помещений для молодежи. – Когда заработает молодежный центр, мы сможем разгрузить другие места работы с молодежью. Это даст возможность делать там ремонты, что впоследствии увеличит количество детей и молодежи, задействованных в работе, а это позволит сделать Сумы более молодежным и креативным городом.

Начальник отдела культуры Наталия Цыбульская отметила, что «Романтика» позволит городу принимать большие фестивали.

- В современном молодежном центре можно будет проводить более массовые мероприятия, - согласилась с коллегой начальник управления по вопросам молодежи и спорта Вера Мотречко. – Мы ездили в Одессу смотреть, как там устроен молодежный центр, хотим поехать в Луцк, чтобы перенять опыт. Я считаю: в центре надо предусмотреть и админпомещения, которые будут предоставляться на льготных условиях общественным организациям, реализующим конкурсные проекты за средства горбюджета.

Чемодан без ручки - зато красиво

Чиновники еще долго могли бы ностальгировать и планировать, но их перебили общественные активисты, потребовав конкретики. К примеру, Александра Соколова интересовали два вопроса: безопасность и законность (в частности, прошел ли проект все разрешительные процедуры, предусмотренные для работ в исторической части города).

- В данном случае речь идет не о капитальном строительстве, а о реконструкции в существующих границах (без изменения геометрии), поэтому разрешения, связанные с историко-культурными аспектами, не нужны, - ответил проектировщик Валерий Лавришек.

По требованию общественников Валерий Лавришек вместе с исполнителем работ Николаем Сироштаном и заказчиком Виталием Шиловым дали личные гарантии, что здание после реконструкции не рухнет, как предостерегают скептики, а будет стоять и радовать сумскую молодежь еще не один десяток лет.

Общественного активиста Виктора Бобыренко насторожила финансовая сторона вопроса и соответствие европейским стандартам. Как выяснилось, это взаимосвязанные вещи.

- Хочется напомнить историю стадиона «Юбилейный» - чемодан без ручки, зато красиво, - говорит В.Бобыренко. – Читая тренинги, я отмечаю: если заказчик и подрядчик поют в унисон – это признак коррупции. Тут же возникает вопрос: где здесь откат? Хочется верить, что в данном случае все честно… Хотел бы услышать, будут ли эффективно использованы деньги и есть ли альтернативы, т.к. сомнения в безопасности здания остаются. А в это время Цымбал (директор НПО Алексей Цымбал. - Ред.) не знает, куда девать ДК.

- Вопрос с ДК витает в облаках. По закону социальные объекты должны передаваться бесплатно, а они хотят несколько миллионов. К тому же завод задолжал городу за аренду земли. Мы ведем речь, чтобы забрать ДК, КЮТ и еще одно помещение. Сейчас переговоры ведут два первых лица – мэр и гендиректор, - сообщил Владимир Войтенко.

По словам В.Бобыренко, в Сумах один из лучших молодежных центров по организации работы и худший по материальной базе. Помещения на ул. Леваневского не выдерживают критики. Молодежный центр городу очень нужен, но в нем должен быть хостел, зал для тренинговых занятий и пр. Это евростандарты, несоблюдение которых не позволит пройти сертификацию и, следовательно, лишит возможности участвовать в проектах с европейским финансированием.

Все только начинается

В текущие полгода, пока будет идти первый этап строительных работ, чиновники пообещали обсуждать с молодежными активистами главный вопрос, ради чего, собственно, как декларируют инициаторы реконструкции, все и затевается: что там хочет видеть молодежь?

- Нет концепции. Что такое молодежный центр, будет ли там хостел? Что мы строим? Так мы и не услышали, - резюмировал председатель Молодого народного руха Андрей Рыбалко.

- Надо, чтобы молодежь составила план, что там должно быть, согласно евростандартам. Желательно в 3D, чтобы все было наглядно, - предложила организатор известной в Сумах благотворительной акции «Сердце к сердцу» Кристина Сахно.

Председатель молодежной общественной организации «Хвиля» Алексей Желудь считает позитивным желание городских властей возродить «Романтику», т. к. молодежный центр во Львове, построенный по такому же проекту, успешно функционирует и сейчас.

Следующую встречу с общественностью по вопросу «Романтики» В.Войтенко пообещал организовать в апреле, а к работе над концепцией пригласить В.Бобыренко, как специалиста по развитию молодежных центров в Украине. Выслушав замечания общественных активистов, Виталий Шилов отметил, что в конфигурацию помещений на первом этаже без проблем можно вносить изменения, устанавливая перегородки.

Еще раз о деньгах: 25 сейчас, потом может быть дороже

По данным В.Шилова, на сегодня из общей суммы, которая прошла по тендеру в ProZorro, выделено 5 млн грн. На предстоящей сессии планируется еще 5 млн. Таким образом, в этом году, скорее всего, датут всего 10 млн грн. - меньше половины.

- При полном финансировании до конца года реконструкцию можно закончить, - считает В.Шилов. – Если в следующем году подорожают строительные материалы, то по не зависящим от нас причинам, возможно, бюджет возрастет. Сейчас из 5 млн грн использовано ноль. В этом году будем максимально активно общаться с депутатами – показывать им строительство и убеждать, что нужны деньги.

Напомним: площадь здания МЦ «Романтика» - 2144 кв. м