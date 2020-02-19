Хто сьогодні визначає напрямок і задає темп розвитку продуктовому ритейлу Сумщини Як визнаний лідер українського ритейлу «АТБ» тестує та впроваджує інноваційні рішення. Вивчаючи досвід провідних європейських корпорацій Lidl та Aldi, найбільша українська торговельна мережа з 2016 року поступово змінює концепцію.

Окрім біло-синіх супермаркетів почали відкривати так звані чорні «АТБ». Вони не лише мають інакший зовнішній вигляд – це магазини нового формату. Тут застосовані новітні технології з енергозбереження, енергоефективності, освітлення, використовують нові стандарти викладки товарів тощо. Дискаунтери цієї мережі працюють цілодобово, без вихідних, перерв і переобліків у 275 містах країни, включаючи Суми. Вони вирізняються підвищеним комфортом для покупців.

Сучасні системи освітлення та рекуперації тепла, яке збирають від роботи холодильного обладнання та направляють на опалення й підтримку мікроклімату приміщень, дозволяють зекономити на енергоносіях орієнтовно 70%. «АТБ» щороку відкриває близько сотні нових маркетів, а майже п'ятдесят модернізує. Оновлені магазини визначають напрямок і задають темп розвитку всьому продуктовому ритейлу.

Компанія «АТБ» послуговується найсучаснішими рішеннями у галузі роздрібної торгівлі, будівництва, енергозбереження. Це система LED-освітлення, утеплення приміщень, нові стандарти викладки товарів, організація зручних паркінгів біля магазинів.

«АТБ» кілька років поспіль стрімко розширює географію своєї присутності, відкриваючи маркети в нових регіонах. Минулого року перші дискаунтери мережі з’явилися в Чернівецькій і Закарпатській областях. З 2018 року впроваджують експериментальну концепцію «магазинів біля будинку» – маркети «АТБ-Express», які знаходяться поруч з нашими оселями і завжди відчинені.

Протягом останніх років у магазинах мережі створюють нові відділи: «Піца на замовлення», «Курка гриль», «Власна випічка», «Власна кав'ярня», «М'яке морозиво», «Пиво і напої на розлив», «Свіже м'ясо» та багато інших. Уважно вивчаючи запити та потреби клієнтів, яких в «АТБ» традиційно вважають рівноправними партнерами по бізнесу, компанія розширює асортимент продукції власного виробництва.

Корпорація володіє чотирма власними торговими марками, що належать до всіх цінових категорій. Вартість будь-якого продукту з більш ніж 3,5-тисячного асортименту, що пропонують клієнтам 1082 супермаркети мережі в 24 областях країни (включаючи й нашу Сумщину), зазвичай нижча за середньоринкову на 10–15%.

Корпорація серйозно ставиться до модернізації своїх магазинів і впроваджує інноваційні диджитал-рішення. На касах можна розрахуватися, використовуючи мобільний телефон із системою Android, запущено сервіс Apple Pay – покупці мають змогу заплатити за товари одним дотиком свого iPhone.

На зміну застарілій і скасованій минулого року урядом книзі скарг і пропозицій в «АТБ» прийшов інноваційний «АТБОТ». Цей віртуальний помічник спілкується з клієнтами, швидко реагує на пропозиції, оперативно надає будь-яку інформацію. Він навіть може записати на співбесіду особу, яка шукає роботу в компанії.

Корпорація «АТБ» має одну з найбільш розвинених логістичних інфраструктур у країні. У різних регіонах функціонують дев'ять мультитемпературних складських центрів європейського зразка, є чималий власний автопарк (7 колон, більш як 600 вантажівок).

Розвиваючи свій бізнес, компанія інвестує величезні кошти в екологічні проєкти. У 2019-му в супермаркетах з'явилися інноваційні пакети, які через певний час здатні безпечно та швидко утилізуватися. До їхнього складу додано особливий запатентований компонент. На відміну від звичайного пластику новий під впливом температури, тиску чи яскравого світла розпадається на невеличкі шматочки, не виділяючи токсинів. Також клієнтам пропонують багаторазові зручні екоторбинки.

У лютому поточного року в двох сотнях магазинів мережі стартував цікавий експеримент – покупцям надали гідну альтернативу великим пластиковим пакетам. Йдеться про місткі (до 25 кг) екоящики. Ці зручні коробки виготовлені з переробленого картону і згодом теж можуть бути відправлені на подальшу переробку. Передбачається, що новинку першими оцінять водії, оскільки така тара максимально зручна й ергономічна.