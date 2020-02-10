Неякісні послуги в салоні краси: як повернути гроші та куди звертатися Б`юті-індустрія приваблює нас не тільки розмаїттям послуг, а ще й доступністю.На зміну традиційним перукарням прийшли надомні майстри, послуги яких значно дешевші, а також салони, орієнтовані на конкретного споживача, наприклад, барбершопи і дитячі перукарні, салони, які надають лише одну послугу — nail-бари, brow-бари, lami-студії, а також заклади експрес-форматів.

Однак сумний досвід клієнтів системи безоплатної правової допомоги демонструє, що інколи догляд за своєю зовнішністю завдає неабиякої шкоди здоров`ю. Невдале моделювання бороди, зіпсована зачіска або неякісний манікюр — це, звичайно, неприємно. Але набагато гірше, коли після гоління лікар-дерматолог діагностує шкірну хворобу, а після манікюру людина вимушена лікуватися від грибкового ураження нігтів.

Що робити, якщо ви залишились незадоволені наданою послугою? Хто відшкодовує завдану шкоду? Куди звернутись, аби захистити порушене право? Юристи системи безоплатної правової допомоги підготували найрозповсюдженіші б`юті кейси:

Кейс 1. Не той колір волосся, який був зображений на палітрі кольорів.

Ситуація. Ви мріяли перетворитись в попільну блондинку, а в результаті Ваше волосся має зеленуватий відтінок.

Ваші дії. Згадайте, чи казав що-небудь майстер про рівень глибини тону, структуру і стан вашого волосся? Або про вміст фарби, якою буде пофарбоване волосся? Якщо майстер не попередив про це, ви вправі вимагати виправлення стрижки (перефарбування) або відшкодування збитків.

Правове підґрунтя. Відповідно до ст. 6 Закону України “Про захист прав споживачів” продавець (виробник, виконавець) зобов'язаний передати споживачеві продукцію належної якості, а також надати інформацію про цю продукцію. Окрім того, відповідно до ст. 15 вищевказаного Закону споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги).

Кейс 2. Пошкоджена шкіра внаслідок мікроблейдингу.

Ситуація. Після процедури мікроблейдингу шкіра почервоніла та свербить.

Ваші дії. Згадайте, чи проводив з вами майстер попередній тест на чутливість? Чи питав про наявність алергій? Переносимість тих чи інших засобів? Наявність хронічних хвороб? Якщо ні, то ви також маєте право на відшкодування шкоди. З огляду на те, що, наприклад, при поганому згортанні крові або при цукровому діабеті процедура мікроблейдингу не рекомендується. Однак, для цього необхідно довести причинно-наслідковий зв`язок між процедурою та шкодою, що завдана здоров`ю. Отже, в будь-якому випадку, якщо внаслідок б`юті послуги, завдано шкоду здоров`ю, не відкладайте візит до лікаря, який надасть необхідні медичні висновки.

Правове підґрунтя. Відповідно до ст. 14 Закону України “Про захист прав споживачів” споживач має право на те, щоб продукція за звичайних умов її використання, зберігання і транспортування була безпечною для його життя, здоров'я, навколишнього природного середовища.

Кейс 3. Відлущується гель-лак через два дні після покриття нігтя.

Ситуація. За три дні весілля у найліпшої подруги. А гель-лак, який був нанесений у салоні нещодавно, починає відлущуватись від нігтя.

Ваші дії. Згадайте, чи говорив майстер про те, скільки протримається гель-лак на нігтях? Чи пояснював, яким чином доглядати за нігтями вдома, аби гель-лак протримався якомога більше? Якщо майстер запевняв у тому, що нігтьове покриття протримається три тижні, ви вправі вимагати від майстра, аби він переробив свою роботу, або відшкодував збитки.

Правове підґрунтя. Відповідно до ст. 7 Закону України “Про захист прав споживачів” виробник (виконавець) забезпечує належну роботу (застосування, використання) продукції, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором.

Які права ви маєте у разі надання неякісної б`юті послуги?

- право на безоплатне усунення недоліків;

- право на зменшення ціни послуги, яка надається;

- право на виправлення завданих недоліків та повернення до попереднього стану, якщо це можливо.

Як довести факт неякісного надання б`юті послуги?

- по-перше, наполягайте на тому, аби факт надання салоном (або самозайнятим майстром) послуг був зафіксований (наприклад, скріншоти листувань, аудіоповідомлення, записи телефонних розмов, які свідчать про намір отримати послугу; чеки про оплату послуг або виписка по картці/рахунку у випадку, якщо кошти були переведені на банківську картку; відео з камер відеоспостереження салону);

- по-друге, візьміть собі за правило робити фото “до” та “після” процедури;

- по-третє, зафіксуйте наявність свідків та їх контактні дані (наприклад, прізвище та ім`я та контактний номер телефону);

- по-четверте, у випадку, якщо внаслідок б`юті процедури завдана шкода здоров`ю, не зволікайте із візитом до лікаря, аби встановити причинно-наслідковий зв`язок між шкодою здоров`ю та наданою послугою;

- по-п`яте, залиште свій запис про порушені права у книзі відгуків і пропозицій.

Куди звернутися у разі неякісного надання б`юті-послуги: покроковий алгоритм дій

Крок 1. Зверніться із письмовою заявою до адміністрації закладу з проханням або безоплатно усунути недоліки, або зменшити ціну послуги, що надається, або виправити недоліки та повернути до попереднього стану, якщо це можливо.

Важливо! При написанні заяви також не слід нехтувати основними вимогами до звернення, що викладені в Законі України “Про звернення громадян” - це прізвище, ім`я та по батькові заявника, місце його проживання, суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги, а також дата подачі заяви та підпис заявника (якщо вищевказані вимоги недотримані, заява не розглядається).

Крок 2. Якщо адміністрація закладу, де ви отримали послугу, не усунула недоліки або не повернула кошти — звертайтесь до територіального органу Держпродспоживслужби зі скаргою, яку також можна залишити онлайн

Крок 3. Зверніться до суду з вимогою про безкоштовне усунення недоліків або зниження ціни, безкоштовної повторної процедури або відшкодування компенсації за надану неякісну послугу. При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання про відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Згідно статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів" споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав.

Важливо! У разі, якщо неякісна послуга була надана надомним майстром, ви маєте право звернутись до органів Національної поліції України, а також до територіальних органів Державної фіскальної служби України із заявою про незаконне заняття підприємницькою діяльністю певною особою.

Поради від автора:

- уникайте користування б`юті-послугами на дому, хоча вони, на перший погляд, зручніші та дешевші;

- звертайте увагу на сертифікати, посвідчення або будь-які інші документи, що підтверджують кваліфікацію майстра;

- дізнайтеся про дезінфекцію та стерилізацію інструментів, якими працює майстер;

- за правовою інформацією заходьте на довідково-інформаційну платформу правових консультацій WikiLegalAid за адресою https://wiki.legalaid.gov.ua/ ;

- правову консультацію можна отримати за безкоштовним номером 0 800 213 103;

- звертайтеся за безоплатною юридичною консультацією до одного з центрів або бюро правової допомоги, адреси та номери телефонів яких можна знайти на сайті системи безоплатної правової допомоги за адресою https://legalaid.gov.ua/

Інформацію підготувала Анастасія Юхименко, заступниця начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.