Политика

admin
admin
Вчера 19:31272

Робити реформи - це ремесло будувати нові інституції

Події ущільнюються. Масштаб роботи для реформаторів сьогодні збільшується.

Олександр Хоруженко, директор Сумського "Центру розвитку місцевого самоврядування"

По аналогії, скажу що нас небесні сили вербують на довгу і витривалу роботу. Спочатку зруйнувати старе, а вже потім будувати. При чому процес побудови нового мені здається буде легший, ніж руйнування старого.

Об’єм завдань, які перед нами стоять, зачаровує своїми масштабами.

Унікальність цієї реформи в тому, що вона експериментально впроваджується у правовій рамці – "добровільність". І в тому, що її недруги знаходяться у самій владі. Проти реформи часто виступають мери великих міст, аграрне лобі, народні депутати на своїх виборчих округах, голови райдержадміністрацій і районних рад, цілі райони знаходяться поза реформами, тому що їм вигідно зберігати феодальні правила гри.

Два роки тому, у серпні 2016 року, коли Мінрегіон призначив мене очолювати офіс реформ в Сумській області, ми були на передостанньому місці з однією створеною об’єднаною громадою, і ніхто серйозно не займався реформою, та і спротив був серйозним.

На сьогодні, у серпні 2018 року Сумська область стабільно займає 7-8 місця в урядовому рейтингу впровадження реформи децентралізації. Але цінність нашої роботи зовсім не в оціночних рейтингах. Реформа, в яку два роки тому мало хто вірив, показала свою ефективність там, де лідери громад не побоялися брати на себе відповідальність, і на сьогодні показує гарну прогресивну динаміку.

Точка неповернення ще не пройдена. Я думав, що вона буде пройдена в червні, коли міста обласного значення отримали право приєднувати до себе навколишні сільські ради згідно Перспективного плану, але так не сталося. Їм це стало, принаймні до виборів у 2020 році, не вигідно і не потрібно.

На сьогодні в Сумській області створено 33 ОТГ, з яких вибори пройшли 29. Сумський "Центр розвитку місцевого самоврядування", який я очолюю, все робив щоб на жовтень 2018 року у нас було 37 об’єднаних територіальних громад. Ми планували, що на вибори підуть Білопільська, Путивльська, Річківська, Синівська, Липово-Долинська, Попівська та Садівська ОТГ. На жаль, ЦВК взагалі заблокувала по суті реформу децентралізації. Та і Сумська облдержадміністрація до реформи втратила інтерес.

До "плюсів" у впровадженні реформи децентралізації за цей період я би відніс наступні досягнення:

- До збудованих на початку року двох ЦНАПів в смт. Миколаївка та смт. Краснопілля додалися ще п’ять громад, які виграли конкурс від Програми "U-LEAD з Європою" й отримають допомогу в модернізації своїх Центрів надання адміністративних послуг [ЦНАП] в 2018 році: Тростянецька ОТГ, Кролевецька ОТГ, Боромлянська ОТГ, Зноб-Новгородська ОТГ та м. Ромни;

- До розроблених нашим Центром 5 Стратегій розвитку на початку року для Краснопільської, Хотінської, Боромлянської, Миколаївської та Миропільської ОТГ, зараз на фінішній прямій ще 4 об’єднані громади: Кириківська, Дубов’язівська, Степанівська та Недригайлівська, презентацію яких ми проведемо у вересні цього року;

- Уряд два тижні тому затвердив будівництво в Сумській області 13 нових амбулаторій в ОТГ на суму 51 млн. грн. до кінця 2018 року. Амбулаторії будуватимуться в рамках нової мережі первинної медичної допомоги по всій території України.  Нова мережа первинки була сформована відповідно до методики, розробленої Мінрегіон спільно з Міністерство охорони здоров'я України, та передбачає будівництво 505 нових амбулаторій по всій країні. Сумська область - у першому пулі проектів;

- Сумська область є лідером з освоєння державної субвенції на програму "Нова українська школа". З державної субвенції нам перепало 25 мільйонів 224,8 тис. грн. Загалом наша область вже освоїла 36 мільйонів 430,9 тис. грн. – це кошти держсубвенції та додаткового співфінансування міст та ОТГ. Вдалося це завдяки тому, що місцеві бюджети пішли назустріч реформі. Громади закупили дидактичних матеріалів на понад 10 мільйонів гривень; меблів – на таку ж суму; комп’ютерного обладнання – на 5 мільйонів 45 тисяч грн. Ми почали готуватися до реформи ще з осені минулого року;

- Розроблені унікальні дизайн-концепція та проектно-кошторисні документи на будівництво сучасних "Центрів безпеки громад" в Недригайлівській та Краснопільській ОТГ. Таких проектів немає в жодній області. Нам потрібно розпочати будівництво якнайшвидше;

- На "другу хвилю" підписання угод з Національною службою здоров’я України з Сумської області подано заявок від 31 суб’єкта. Це ті ОТГ, з якими наш Центр працював вже довиший період, так як і з з двома міськими ЦПМСД у Сумах, так і з рядом інших лікарень. В цілому, Сумська область зараз на третьому місці [після Харківської та Львівської] за кількостю поданих заявок. Більше року вся область показово впиралася реформі через позицію профільного департаменту, тепер же всім миром наздоганяємо;

До "мінусів" у впровадженні реформи я відношу наступне:

- Навіть не розпочатий процес серйозного моделювання госпітальних округів, які в цілому будуть через кілька років збігатися з кордонами нових укрупнених районів. Звідси – не сформовані госпітальні ради, відсутній діалог над стратегічним розвитком галузі в області, втрачений інтерес до області з боку профільного міністерства як до серйозного партнера. Тут Сумська облдержадміністрація повинна була нав’язати свою волю народним депутатам, які активно втручалися в цей процес, а не узгоджувати волі окремих персон;

- В області не сформована критична маса адептів сильного місцевого самоврядування. А ті, що є – ведуть себе інфантильно. Покажіть мені амбітних мерів в Сумській області, яких можна назвати реформаторами? Які міняють ландшафт навколо себе і ведуть громаду за собою, визначають пріоритети розвитку і впроваджують зміни, самі агітують жителів міст за необхідність системних змін. За невеликим виключенням мера Тростянця Юрія Бови, таких "дальнобійників" немає;

Я би не говорив, що ми живемо в драматичний період.

Всі шанси розкладені перед нами як карти. Нам все стало максимально відкрито і ясно. Це час відкритих облич, відкритих намірів і можливостей.

Три реформи, які кардинально би підсилили місцеве самоврядування, і з чим будь-який політик зробив би собі історичне ім’я.

Перше: реалізація права на вільне володіння зброєю. Звідси - побудова нової системи територіальної оборони й інше ставлення до оборони краю.

Друге: правдива децентралізація. Передача громадам прав на управління землями, відповідальність за дороги, інфраструктуру та культурна конкуренція між ними.

Третє: пріоритет держави над інформаційним простором. При повній супутній свободі над символічною реальністю, стимулювання вільного обміну ідей, винаходів, технологій.

Це спірні тези. Але я знаю про що говорю.

Нам потрібне повне перезаснування інституцій.

Інша альтернатива - окупація і деградація.

І пам’ятати, що реформи - це серйозне ремесло. 

Олександр Хоруженко, директор Сумського "Центру розвитку місцевого самоврядування


Политика Децентрализация Реформа
view counter

По тематике

Сумська область “з новими традиціями і великими амбіціями”
Вчера 19:00

Сумська область “з новими традиціями і великими амбіціями”

Сьогодні ми є свідками впровадження в країні, можливо, найуспішнішої і наймасштабнішої реформи за всі роки незалежності України – децентралізації....

Децентралізація в Сумській області. План дій на 2018 рік
09.07.2018 18:50

Децентралізація в Сумській області. План дій на 2018 рік

У цій статті Ви не знайдете відповіді на питання: Що таке децентралізація? Які переваги ОТГ над не-ОТГ? чи Навіщо взагалі...

Первая учительница учится учить
20.02.2018 15:48

Первая учительница учится учить

Учителя, собирающиеся учить первоклашек с 1 сентября этого года, должны пройти обязательное переобучение...

Как Служба занятости будет избавляться от профессиональных безработных
29.06.2017 16:18

Как Служба занятости будет избавляться от профессиональных безработных

Первоочередная цель Центра занятости в процессе реформирования - как можно скорее трудоустроить безработного, а не держать его на учете, выплачивая... 1

Дозагрузка: патрульная полиция Сум впервые пополняет ряды
20.06.2017 16:18

Дозагрузка: патрульная полиция Сум впервые пополняет ряды

На конкурсной основе планируется набрать 78 человек. К концу года численность личного состава патрульной полиции в Сумах возрастет до 300...

view counter
view counter
Новости партнеров
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.