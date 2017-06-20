Робити реформи - це ремесло будувати нові інституції Події ущільнюються. Масштаб роботи для реформаторів сьогодні збільшується.

По аналогії, скажу що нас небесні сили вербують на довгу і витривалу роботу. Спочатку зруйнувати старе, а вже потім будувати. При чому процес побудови нового мені здається буде легший, ніж руйнування старого.

Об’єм завдань, які перед нами стоять, зачаровує своїми масштабами.

Унікальність цієї реформи в тому, що вона експериментально впроваджується у правовій рамці – "добровільність". І в тому, що її недруги знаходяться у самій владі. Проти реформи часто виступають мери великих міст, аграрне лобі, народні депутати на своїх виборчих округах, голови райдержадміністрацій і районних рад, цілі райони знаходяться поза реформами, тому що їм вигідно зберігати феодальні правила гри.

Два роки тому, у серпні 2016 року, коли Мінрегіон призначив мене очолювати офіс реформ в Сумській області, ми були на передостанньому місці з однією створеною об’єднаною громадою, і ніхто серйозно не займався реформою, та і спротив був серйозним.

На сьогодні, у серпні 2018 року Сумська область стабільно займає 7-8 місця в урядовому рейтингу впровадження реформи децентралізації. Але цінність нашої роботи зовсім не в оціночних рейтингах. Реформа, в яку два роки тому мало хто вірив, показала свою ефективність там, де лідери громад не побоялися брати на себе відповідальність, і на сьогодні показує гарну прогресивну динаміку.

Точка неповернення ще не пройдена. Я думав, що вона буде пройдена в червні, коли міста обласного значення отримали право приєднувати до себе навколишні сільські ради згідно Перспективного плану, але так не сталося. Їм це стало, принаймні до виборів у 2020 році, не вигідно і не потрібно.

На сьогодні в Сумській області створено 33 ОТГ, з яких вибори пройшли 29. Сумський "Центр розвитку місцевого самоврядування", який я очолюю, все робив щоб на жовтень 2018 року у нас було 37 об’єднаних територіальних громад. Ми планували, що на вибори підуть Білопільська, Путивльська, Річківська, Синівська, Липово-Долинська, Попівська та Садівська ОТГ. На жаль, ЦВК взагалі заблокувала по суті реформу децентралізації. Та і Сумська облдержадміністрація до реформи втратила інтерес.

До "плюсів" у впровадженні реформи децентралізації за цей період я би відніс наступні досягнення:

- До збудованих на початку року двох ЦНАПів в смт. Миколаївка та смт. Краснопілля додалися ще п’ять громад, які виграли конкурс від Програми "U-LEAD з Європою" й отримають допомогу в модернізації своїх Центрів надання адміністративних послуг [ЦНАП] в 2018 році: Тростянецька ОТГ, Кролевецька ОТГ, Боромлянська ОТГ, Зноб-Новгородська ОТГ та м. Ромни; - До розроблених нашим Центром 5 Стратегій розвитку на початку року для Краснопільської, Хотінської, Боромлянської, Миколаївської та Миропільської ОТГ, зараз на фінішній прямій ще 4 об’єднані громади: Кириківська, Дубов’язівська, Степанівська та Недригайлівська, презентацію яких ми проведемо у вересні цього року; - Уряд два тижні тому затвердив будівництво в Сумській області 13 нових амбулаторій в ОТГ на суму 51 млн. грн. до кінця 2018 року. Амбулаторії будуватимуться в рамках нової мережі первинної медичної допомоги по всій території України. Нова мережа первинки була сформована відповідно до методики, розробленої Мінрегіон спільно з Міністерство охорони здоров'я України, та передбачає будівництво 505 нових амбулаторій по всій країні. Сумська область - у першому пулі проектів; - Сумська область є лідером з освоєння державної субвенції на програму "Нова українська школа". З державної субвенції нам перепало 25 мільйонів 224,8 тис. грн. Загалом наша область вже освоїла 36 мільйонів 430,9 тис. грн. – це кошти держсубвенції та додаткового співфінансування міст та ОТГ. Вдалося це завдяки тому, що місцеві бюджети пішли назустріч реформі. Громади закупили дидактичних матеріалів на понад 10 мільйонів гривень; меблів – на таку ж суму; комп’ютерного обладнання – на 5 мільйонів 45 тисяч грн. Ми почали готуватися до реформи ще з осені минулого року; - Розроблені унікальні дизайн-концепція та проектно-кошторисні документи на будівництво сучасних "Центрів безпеки громад" в Недригайлівській та Краснопільській ОТГ. Таких проектів немає в жодній області. Нам потрібно розпочати будівництво якнайшвидше; - На "другу хвилю" підписання угод з Національною службою здоров’я України з Сумської області подано заявок від 31 суб’єкта. Це ті ОТГ, з якими наш Центр працював вже довиший період, так як і з з двома міськими ЦПМСД у Сумах, так і з рядом інших лікарень. В цілому, Сумська область зараз на третьому місці [після Харківської та Львівської] за кількостю поданих заявок. Більше року вся область показово впиралася реформі через позицію профільного департаменту, тепер же всім миром наздоганяємо;

До "мінусів" у впровадженні реформи я відношу наступне:

- Навіть не розпочатий процес серйозного моделювання госпітальних округів, які в цілому будуть через кілька років збігатися з кордонами нових укрупнених районів. Звідси – не сформовані госпітальні ради, відсутній діалог над стратегічним розвитком галузі в області, втрачений інтерес до області з боку профільного міністерства як до серйозного партнера. Тут Сумська облдержадміністрація повинна була нав’язати свою волю народним депутатам, які активно втручалися в цей процес, а не узгоджувати волі окремих персон; - В області не сформована критична маса адептів сильного місцевого самоврядування. А ті, що є – ведуть себе інфантильно. Покажіть мені амбітних мерів в Сумській області, яких можна назвати реформаторами? Які міняють ландшафт навколо себе і ведуть громаду за собою, визначають пріоритети розвитку і впроваджують зміни, самі агітують жителів міст за необхідність системних змін. За невеликим виключенням мера Тростянця Юрія Бови, таких "дальнобійників" немає;

Я би не говорив, що ми живемо в драматичний період.

Всі шанси розкладені перед нами як карти. Нам все стало максимально відкрито і ясно. Це час відкритих облич, відкритих намірів і можливостей.

Три реформи, які кардинально би підсилили місцеве самоврядування, і з чим будь-який політик зробив би собі історичне ім’я.

Перше: реалізація права на вільне володіння зброєю. Звідси - побудова нової системи територіальної оборони й інше ставлення до оборони краю.

Друге: правдива децентралізація. Передача громадам прав на управління землями, відповідальність за дороги, інфраструктуру та культурна конкуренція між ними.

Третє: пріоритет держави над інформаційним простором. При повній супутній свободі над символічною реальністю, стимулювання вільного обміну ідей, винаходів, технологій.

Це спірні тези. Але я знаю про що говорю.

Нам потрібне повне перезаснування інституцій.

Інша альтернатива - окупація і деградація.

І пам’ятати, що реформи - це серйозне ремесло.

Олександр Хоруженко, директор Сумського "Центру розвитку місцевого самоврядування"



