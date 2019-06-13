Молодий і самостійний. Що ми знаємо про кандидата Олексія Оскера? Хто такий, звідки родом, чим займається, звідки гроші, яка програма, який досвід і ще багато інших запитань...

По 158 округу більшість кандидатів є представниками таких політиків як Каплін, Тимошенко, Вакарчук, Порошенко, Скоцик, Бойко, котрі планують вибороти перемогу за рахунок авторитету своїх покровителів, в чому їм можно побажати успіхів. Але є і декілька самовисуванців, які розраховують на власні сили. Одним з таких самостійних і нових облич є Оскер Олексій Генріхович. Хто такий, звідки родом, чим займається, звідки гроші, яка програма, який досвід і ще багато інших запитань нам вдалось задати особисто зателефонувавши кандидату на мобільний, який він оприлюднив на своїй особистій сторінці в Facebook.

Нами було запропоновано наступний формат: діалоги, ми задаємо конкретні запитання і отримуємо конкретні відповіді. Вийшло не інтерв’ю, а допит у слідчого.

- Представтесь.

- Оскер Олексій Генріхович. 34 роки. Родом з мальовничого села Бездрик.

- Хто Ваші батьки?

- Мама - Оскер Валентина Тихонівна 72 роки. Тато - Оскер Генріх Іванович. Нині покійний. 80 років.

- Ви пізня дитина в родині, дозвольте запитати?

- Ні, я з дитячого будинку. Мені було 3 роки, коли вони усиновили мене, поховавши свою 14 річну доньку.

- Виходить ваші батьки не рідні Вам, вибачте за такий формат запитання?

- Мої батьки самі рідніші на Землі для мене люди, вони мені дали життя і виховання.

- А рідних батьків Ви шукали?

- Повторюсь. Рідні батьки в мене є, а біологічних ніколи не збирався шукати.

- Закрили тему. Вибачте, але люди мають знати правду.

- Я готовий до любих питань.

- Що вас поєднує з Сумщиною, якщо ви 9 років живете в Києві?

- Я закінчив Бездрицьку ЗОШ, Сумський державний університет, працював на Сумихімпром, вів колону студентів з Сум до Києва в 2004 році, а в 2010 вирішив переїхати до Києва. Майже щомісяця я буваю в Бездрику, Сумах, Конотопі, Білопіллі, коли займаюсь вирішенням питань своїх земляків у якості журналіста, помічника нардепа чи громадського діяча.

- За чиї кошти йдете на вибори?

- Виключно свої. Я міг піти на вибори і раніше від партій, але навідріз відмовлявся, так як ніколи не хотів бути маріонеткою в руках як партій, так і окремих фінансових дилерів.

- Звідки берете кошти?

- З нерухомості. Купую квартири на стадії зведення будинка. Ризикуючи грошима, адже забудовник може бути аферистом, чекаю здачі будинку, перепродую квартиру, заробляю на різниці, купую нову, відклавши чистий прибуток. Маю ресторан в Києві, після виграшу продам. Я не Порошенко. 5 років продавати не буду і в сліпий траст віддавати теж.

- Чому люди мають саме вас обрати? Що ви можете запропонувати?

- Свою молоду енергію, командну роботу з боку своїх молодих колег, саме Артема Кухаренка (самого молодого голови села в Україні) та Дмитра Ламза (самий молодий директор школи), вони залюбки погодились допомагати мені в розбудові регіону, політичну незалежність, амбіційність і бажання зробити з Сумщини маленький Сінгапур за рахунок проектів розвитку регіону, його інфраструктури, ФАПів, доріг, шкіл, бібліотек, освітлення вулиць, безкоштовного інтернету, підвищення соціальних виплат на законодавчому рівні, прив’язавши стипендії, пенсії, соціальні допомоги до курсу гривні.

Всі проекти можна фінансувати як з держбюджету, так і з зовнішніх інвестицій. Не зважаючи на високу корумпованість чиновників, ще залишились інвестори, які готові профінансувати цікаві проекти, але без відкатів. На жаль молодь продає сьогодні ці проекті полякам, чехам, німцям, європейцям, які розвивають технології ідеями наших студентів. Я знаю таку молодь з прогресивними проектами розвитку регіону, під які я знайду кошти, але не дам жодної копійки відкату чиновникам.

Я хочу реформувати співпрацю виборця з нардепом, акумулювавши зв'язок з ним напряму та посадовими особами. Кожна людина має бути почута і її проблема вирішена, а не використана перед виборами. Якщо я не потрібен буду своїм землякам, я залишу країну зі своїми друзями і ідеями. Я патріот своєї країни і хочу її розвивати, але нав’язувати себе людям не хочу. Кожен сам обирає своє майбутнє. Я хочу аби мною пишалися мої земляки, а не обурювалися. Я хочу щоб моя мати , яка живе в Бездрику, говорила з гордістю це мій син, а не ховала очі від людей з звинуваченнями в мій адрес що я тушка або хабарник.

- Який ваш досвід?

- Понад дев’ять років я працюю у сфері юриспруденції, законотворчості, журналістики, громадської діяльності. Мною написано понад сто законопроектів, запитів, звернень, пропозицій. Я пройшов гарну життєву школу починаючи від співпраці з Юрієм Кармазіним (одним із авторів конституції України), закінчуючи амбіціозністю Ляшка. Я подивився як ведуть себе топ-політики і зборив виводи як робити не потрібно. Я готовий перейти до практики і вчергове показати не словом, а ділом що все можливо, потрібна тільки сила волі аби змінити життя людей на краще.

- Ваші перші кроки в статусі депутата?

- Напишу заяву про зняття з себе недоторканності. Зроблю групи миттєвого реагування в соціальних мережах для особистого діалогу з виборцями.

Подам ряд розроблених законопроектів у сфері спрощення електронного документообігу, перерахунку пенсій, підвищення стипендій та державних допомог, виділення з держбюджету дотаційного фонду на розвиток регіону понад 300 млн гривень на реалізацію проектів розвитку Сумщини та доб’юсь закладення в держбюджет коштів на виплату заробітних плат бюджетній сфері, а не покривання заборгованості з місцевих бюджетів.

Надання реальних повноважень головам ОТГ, а не липових на папірцях. Переєстрація платників податків, які ведуть свою діяльність на території округу. Якщо заводи і підприємства стоять на території Сумщини, вони повинні і податки платити до бюджету Сумщини, а не Харькова наприклад, тим самим поповнюючи бюджет місцевих громад і надаючи додаткові фінанси для розвитку регіону.

Підняття земельного питання і виділення земель людям, а не корпораціям з кабальними договорами для людей та держави.

Відміна поборів з батьків у школах на шторки і їдальні, запроваджу новий підхід фінансування шкіл не з гаманця батьків. Це цілком можливо, так як в мене є приклад і підтримка в цьому напрямку від самого молодого директора школи Дмитра Ламзи, котрий вже зробив подібне в одній із шкіл на Київщині. Я ж хочу це запровадити на всій Сумщині.

Наше майбутнє покоління має бути здоровим. Запроваджу програму «відкрий для дітей Україну». Всі випускники шкіл в селах потраплять в цю програму фінансування поїздок по «7 чудес України», а не тур у Верховну Раду, яку треба рік очищати молитвами від негативної енергетики. Мною уже проведено успішні перемовини зі спонсорами відбудов церков та представниками УПЦ. Зокрема я планую побудувати церкву в своєму рідному селі Бездрик. В планах також каплички на в’їзді і виїзді з Сумщини та декілька церков по регіону.

Нардеп має можливість представляти Україну на міжнародному рівні, відстоюючи її інтереси, а не виставляти селфі з ПАРЄ. Треба працювати і розвивати Україну, а не гнатися за рейтингами. Набридли ці пустодзвони, які захищають своїх татусів, Порошенків, Яценюків, Бойків, не маючи можливості сказати правду в очі, розкритикувати. Бігають з партії в партію. Міняють округи. Міряються рейтингами, вважаючи людей сліпими дурнями.

- А якщо не виконаєте планів або забудете про них?

- Можете мені особисто сказати все, що про мене думаєте по телефону 067 21444 55. Цей номер зі мною більше 7 років, я не від кого не ховаюсь, відкритий до будь-якої розмови з будь ким, ви ж так само легко змогли мене знайти также!? Ще раз повторюсь - Сумщина це моя батьківщина. В Бездрику в мене з’явились батьки і тут я виріс, в Токарях вперше закохався, а в Білопіллі грав у футбол з хлопцями на території школи №3. Я знаю кожен куток в цій місцевості. Моя мета зробити з Сумщини маленький Сінгапур. Я все зроблю для того аби з наших реформ на Сумщині інші брали приклад.

- Звучить переконливо, але в народі кажуть вірити політикам себе надурити.

- Так я сам з народу. Я не буду називати по прізвищам, але в мене лексуса немає і грошима округ я засівати не прийшов. Я чудово розумію про що йде мова і чудово знаю, як «зальотні кандидати» приходять в регіон, виграють вибори, а потім на 5 років забувають навіть його межі. Запевняю вас я не тушка і маріонетка в чиїхось руках. Я прийшов розвивати і будувати, мені це цікаво, а зламати зможе кожен дурень. Мені вистачить року аби показати перші вагомі результати в розвитку. Не справлюсь за рік, покладу мандат. Можете офіційно це занотувати і після перемоги показати.

- Обов’язково так і зробимо. На останок, що можете побажати нашим читачам і своїм виборцям?

- Я хочу не побажати, я хочу щоб вони побачили з свого вікна куди йдуть налоги, як будуються сквери, і змінюється все накруги. Я не хочу щоб повз цих вікон проїздили фури з вирубаними лісами, дощ наповнював ями на асфальті водою, а в очах їх дітей була зневіра в завтра і бажання виїхати за кордон на роки покидаючи своїх батьків за тисячі кілометрів. Голосуйте душею, голосуйте за партії, але не за парашутистів та «старі обличчя» до котрих потім ви не зможете потрапити на прийом, ні тощо говорити про щось інше. ДумайТе.

Денис Маганов