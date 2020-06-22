Бюджет міста – це кошти громади, а не мерії! Бюджет міста як бюджет великої родини - він складається з двох основних частин: дохідної, в якій визначається, скільки й звідки громада отримуватиме кошти, та видаткової – скільки й на що вони витрачатимуться.

Фінанси міста знаходяться на казначейських рахунках – це своєрідний гаманець для забезпечення основних потреб міста, створення комфортних умов для мешканців і гостей. Від грамотного розставляння пріоритетів щодо витрачання цих коштів залежить загальний напрямок розвитку міста.

Одним з основних джерел наповнення бюджету Сум є податок на доходи фізичних осіб. За минулий рік це майже 40 відсотків усього міського бюджету. Отже, сумчани, що працюють, сплатили зі своїх зарплат 1 мільярд 152 мільйони 200 тисяч гривень! Плюс до міського бюджету йде єдиний податок, який сплачують фізичні особи-підприємці та малі підприємства. Які висновки можна зробити з цієї цифри? По-перше, кожен мешканець міста має нарешті усвідомити, що бюджет, який розподіляє міська влада – це передусім кошти, які ми з вами сплачуємо зі своїх офіційних зарплат! По-друге, в місті Суми повинні бути такі депутати та міський голова, які розуміють, що наповнення бюджету та процвітання міста безпосередньо залежить від кількості зайнятого населення, рівня заробітної плати, яку отримують люди, і що одним з їхніх основних завдань є створення умов для розвитку виробництва, малого та середнього бізнесу, всебічна підтримка підприємців.

Під час звіту мера Сум за 2019 рік ми не почули про жодне нове робоче місце, що створене завдяки його роботі. Натомість ми спостерігаємо картину зменшення кількості місць на великих промислових підприємствах, скорочення робочих місць і колосальну заборгованість із заробітної плати. Влада міста ховає голову в пісок і вдає, що таких проблем не існує. Можливо, прочитавши цей матеріал, вони дізнаються, що в Сумах є ПАТ «Сумське НВО» (колишня назва – Завод Фрунзе), де тисячі людей мають заборгованість із заробітної плати близько року, а це тисячі родин, якім нічим годувати своїх дітей. Тисячі випускників навчальних закладів, не маючи першого робочого місця, змушені їхати шукати кращої долі до інших міст чи за кордон. Таким чином, населення міста зменшується, ми втрачаємо продуктивну робочу силу та надію на краще майбутнє нашого міста.

Дуже засмучує й ситуація з розвитком підприємництва в місті. У конкурентоздатних містах основою економічного зростання є малий і середній бізнес. У нас, на жаль, не так. Представникам малого та середнього бізнесу не надається підтримка для ефективного розвитку. Сьогодні малий і середній бізнес у місті Суми працює не завдяки, а всупереч.

Повертаючись до звіту міського голови, стає зрозумілим, що цей напрямок не є пріоритетним для міської влади. Хіба декілька конференцій чи семінарів можуть бути реальною підтримкою для десятків тисяч підприємців і людей, які в них працюють? У місті має бути спеціальна програма з підтримки малого та середнього бізнесу, створення нових робочих місць, забезпечення випускників першим робочим місцем. На щастя, кошти в бюджеті Сум на це є, але, на жаль, розуміння цього у міської влади Сум немає. Невже важливіше було «вбухати» понад 50 мільйонів гривень у «Романтику», що й досі не працює, аніж реально підтримати й попіклуватися про добробут десятків тисяч сумських сімей. На мою особисту думку, сьогоднішні дії міської влади є відстоюванням інтересів близьких до неї бізнес-груп, в жертву яким принесено успішне майбутнє наших дітей і міста загалом. «Після нас хоч потоп!» - мабуть, це їхній управлінський девіз.

Спостерігаючи таку безгосподарність, неефективність і безвідповідальність з боку міської влади, розумію, що ще одного такого періоду управління Суми просто не витримають. Ми ще маємо певний запас міцності, на якому місто тримається, але за нинішнього керівництва він скоро вичерпається. З чудового обласного центру ми стрімко перетворюємося на провінційне занедбане містечко.

У нашої команди є відповіді на запитання, як розвивати виробництво в місті Суми, що робити для підтримки малого та середнього бізнесу, як забезпечити містян роботою з гідною заробітною платою та зробити наше місто комфортним й успішним. Запрошуємо до співпраці всіх, хто поділяє наші думки! Ми зібрали в одну команду кращих сумських й українських фахівців у різних галузях. Долучайтеся до команди змін! З ідеями та пропозиціями звертайтеся:

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Дмитро Живицький, корінний сумчанин з досвідом державного та місцевого управління

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