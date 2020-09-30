«НАШ КРАЙ»: Підтримаємо нашого виробника – збільшимо робочі місця Україна потребує негайної модернізації у всіх галузях. Лідер «Нашого краю» на Сумщині, народний депутат України Андрій Деркач заявляє про необхідність початку широкомасштабних проектів імпортозаміщення, локалізації виробництва в Україні.

«Вітчизняний виробник потребує підтримки не бадьорими обіцянками, якими так любить розкидатися влада, а реальними пільгами, преференціями, лобіюванням інтересів на інших ринках. Тобто, має бути системний, професійний підхід справжніх господарників у владі», - переконаний народний обранець.

У Верховній Раді у першому читанні прийнято законопроект «Про державні закупівлі». Документ передбачає першочергове право отримати державні замовлення вітчизняним підприємствам машинобудування, у яких кінцева продукція комплектується складовими суто локального українського виробництва, наступного року на 25-40%, а через чотири роки – 40-60%.

Андрій Деркач заявляє, що «українські компанії повинні мати українське обладнання. Це створення робочих місць, гарантія та безпека у виробничому циклі. На жаль, в Кабінеті Міністрів слово імпортозаміщення бояться вживати. Крім того, посли з країн ЄС піднімають питання про блокування цього законопроекту. Вони хочуть зробити українські підприємства менш конкурентоздатними. Ми повинні переламати цей тренд і зробити все, щоб вітчизняний виробник ставав все сильнішим та ефективнішим».

Виробництво в Україні повинне бути максимально локалізоване. Лідер «Нашого краю» Сумщини прекрасним прикладом успішного підприємства, яке преференції держави по локалізації виробництва виведе на значно вищий рівень, називає Сумську виробничу компанію «Енергомаш». Це потужне підприємство з виробництва станків, промислових та побутових насосів. Його керівник Олексій Гавриленко, теж член команди господарників «Нашого краю», впровадив тут новітні технології, зробив завод відомим далеко за межі Сумщини.

«Підприємство працює вже 12 років. Не зважаючи на постійну нестабільність в країні, всі ці роки воно повністю сплачує податки, створює стабільні робочі місця, допомагає дитячим будинкам та будинку інвалідів в Сумах. – розповідає народний депутат, - Крім виробництва налагоджено конструкторське бюро із молоді, талановитих програмістів. Підприємство - приклад для всієї України».

Підтримуй місцевого виробника, надавай державні замовлення підприємствам Сумщини, цінуй та купуй товари вироблені в Україні. Це такий собі виробничий патріотизм, який близький серцю кожного справжнього господарника «Нашого краю». Вони своїми професійними мізками, мозолями на руках та багатогодинною працею побудували успішні підприємства, фірми, господарства та забезпечили робочими місцями сотні мешканців області, гарантуючи безбідне життя родинам працюючих.

Тому «Наш край» буде відстоювати безумовну підтримку вітчизняного виробника та його продукції, створення умов для залучення інвесторів. Політична сила буде боротися за податкові пільги для бізнесу готового вкладати гроші в Сумщину, за умов створення восокооплачуваних робочих місць. Також, буде відстоювати інтереси місцевих підприємств в отриманні державних замовлень, пріоритет у замовленні товарів та послуг саме для локальних підприємств.

«В головах кожного українського чиновника, який займається закупівлями за бюджетні гроші, має навіки вкарбуватися - за державні гроші ти купуєш тільки вітчизняне. Тобто, облаштовуючи шкільні класи, наприклад в Білопіллі, виробників парт потрібно шукати саме в цьому, або навколишніх містах. Усе це закладе основи збільшення місцевого бюджету, надасть роботу виробництвам, створить робочі місця. Тобто, підвищить добробут жителів кожної громади», - переконаний лідер «Нашого краю» Сумщини Андрій Деркач.