Олена Мельник: «НАШ КРАЙ» зменшить тарифи на опалення в Сумах на 20 відсотків Днями мешканці Ковпаківського району міста Суми були приємно здивовані.

«Повернулася ввечері додому, і навіть зупинилася на порозі, - каже мешканка будинку по вулиці Ковпака Тетяна Павленко. – У квартирі тепло, батареї гарячі, що й рукою не доторкнутися. І вода з крану тече такої температури, що можна ошпаритися. І коли це таке було, думаю? Ось саме, поки Лисенко не почав керувати містом, в нас так і було. Тепло включали першим, вода гаряча була цілий рік. Потім недолугий керманич докерувався, що ми вже звикли з ним по півроку жити без гарячої води. Ти бач, як діло до виборів дійшло, все вирішив. Виявляється, можна було і не знущатися з нас - по півроку половина міста могла не митися в тазках».

Сумчани с жалем констатують: протягом останніх років місто змінювали лише в гіршу сторону. Величезні бюджети закопували у «євродвори», протікаючі фонтани та нікому не потрібну, особливо у період карантину, «Романтику». Натомість на вулицях розриті аварійні труби, захаращені сміттям двори, непрацююча ливнева каналізація.

І болюче для містян питання: найбільші в Україні тарифи за опалення.

«Місто Суми з його величезним потенціалом сьогодні потребує змін, відновлення та розвитку майже у всіх сферах. Основна проблема обласного центру – некомпетентність посадовців, випадкові люди у владі, без досвіду господарської роботи, - говорить кандидат на посаду Сумського міського голови Олена Мельник. - Потрібно приймати радикальні конкретні рішення задля того, щоб Котельня північного промвузла ПАТ «Сумське НВО» («Фрунзе») запрацювала у повному обсязі. Не менш важливим є питання формування тарифів на теплопостачання – найбільшої статті витрат у родинах сумчан. Сьогодні вартість центрального теплопостачання в сумських квартирах найдорожча по Україні.

Пріоритетним для мене та команди «Нашого краю» буде повернення ключового теплопостачальника міста Сумської ТЕЦ у комунальну власність, що суттєво знизить тарифи у платіжках. Це реально зробити! І ми налаштовані рішуче зробити життя наших мешканців комфортним», - говорить Олена Мельник.

«Наш край» - за справедливі тарифи. Такі, які спонукають до енергоефективності та екологічності. Ми йдемо на вибори, щоб захистити наші громади. Забезпечити високі стандарти життя для простих людей. Ми знаємо, які проблеми хвилюють кожного містянина. І вміємо їх вирішувати.

В наших громадах буде зручно і затишно усім і кожному – в цьому ми вбачаємо свій головний обов’язок.