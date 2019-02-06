АДРЕСНА ПРАВОВА ДОПОМОГА ДЛЯ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ

Фахівці юстиції тацентру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, реалізуючи загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!», продовжують надавати адресну безоплатну правову допомогу різним верствам населення.

Цього разу юристи консультували осіб, які обслуговуються у Центрі обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.

Загалом присутніх цікавили питання отримання пільг учасниками антитерористичної операції, відшкодування витрат на лікування та зарахування періоду участі в антитерористичній операції при нарахуванні пенсії.

Також громадян повідомили про можливість звернення до Єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером –

0 800 213 103, для отримання безкоштовної консультації цілодобово у межах України.