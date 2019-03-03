Чи можливий аншлюс України У 1938 р. Гітлер здійснив аншлюс, тобто приєднання Австрії до Німеччини без найменшого спротиву з боку австрійців. Чи існує загроза аншлюсу України до Росії?

До думки про аншлюс мене спонукав недавній перегляд документального фільму про Гітлера. У1938 р. Гітлер окупував Австрію без жодного пострілу, австрійці радісно вітали окупантів. Далі був референдум, на якому 99% процентів австрійців проголосували за аншлюс, тобто за приєднання Австрії до Німеччини. Чому так сталося? По-перше, тому що політичні австрійці насправді є етнічними німцями, а по-друге, на фоні успішних реформ Гітлера корумпована австрійська влада виглядала не дуже привабливою.

Ви мені заперечите: де тут аналогія з Україною,яка,як відомо, не Росія, а українці не рускіє, ми окрема нація. Так то воно так, але...По-перше, аналогія полягає в тому, ми маємо владу (язик не повертається назвати її українською і патріотичною), яка по корупції переплюнула російську. Про який патріотизм можна говорити за наявності таких явищ, як Липецька фабрика або поїздка президента на Мальдіви. Абсурд. Натомість в Росії рівень життя, пенсії і зарплати, не зважаючи на санкції, в рази вищі за українські. Ось інформація з українського радіо: Росія в Криму побудувала 15 тис. квартир для військовослужбовців. А що побудувала українська влада? Так відбувається, тому що Путін,являючись ворогом української нації, по відношенню до Росії є патріотом. Якось в інтерв'ю він назвав себе "националистом в хорошем смысле этого слова". Чи може назвати себе націоналістом Порошенко?

По-друге, чи так уже сильно ми, українці, відрізняємось від нашого головнокомандуючого? Порошенко торгує з агресором, і мільйони українців працюють в Росії, розбудовуючи ворожу країну. 80% нашого шоу-бізнесу, в тому числі і Зеленський, заробляє в Росії. І чи так це вже відідрізняється від ситуації в Криму, де понад 90% есбеушників, військовослужбовців і т. д. перейшли на службу до агресора, проігнорувавши присягу Україні. Подібна ситуація в Одесі, де мер ніби-то має російське громадянство, заправляє за словами активіста, що прозвучали в ефірі каналу ЗІК, російська мафія. А влада закриває на це очі, колаборує з тим же Трухановим, брутально виганяючи з країни ворога Путіна Саакашвілі.

По-третє, єдине, що нас українців реально відрізняє від рускіх, це наша мова. І що ж ми маємо в цій сфері? Давайте візьмемо скандальний відбір на Євробачення. Мене вразило те, що двоє із трьох суддів послуговувалися російською мовою, і лише ТАТАРКА Джамала користувалася державною. Нардеп Ганна Гопко недавно сказала, що в київській школі в класі, де навчається її дитина, лише 3 дітей розмовляють українською мовою і при цьому почуваються ізгоями. І це в столиці. А що тут дивного, адже,кажуть, наш президент в колі своєї сім'ї, свого оточення, поза камерою також не цурається мови агресора, подаючи дурний приклад своїм підданим. Що вже там говорити про проросійську п'яту колону, всіх цих мураєвих, співаків, рабіновичів,клімкіних, які торочать про двомовність, подвійне громадянство, тихою сапою знищуючи фундамент української нації і держави - мову.

Так що, чи так уже сильно ми відрізняємось від рускіх, і чи таким уже малоймовірним є аншлюс України%? Тим більше, що боєприпасів у нас лише на 7 днів війни.

ше