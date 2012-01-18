Стартував проект «Малі міста – великі враження» Міські, сільські та селищні ради Сумщини запрошують взяти участь в державному проекті «Малі міста – великі враження» 2019 року. Який присвячено збереженню та популяризації культурної спадщини невеликих населених пунктів всієї України.

10 квітня, на засіданні Кабінету Міністрів було презентовано проект «Малі міста – великі враження» - конкурс культурно-мистецьких проектів громад з населенням до 50 тисяч людей.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, зокрема, зазначив, що можливість збереження культурної спадщини, впровадження нових культурних та креативних проектів має вкрай важливе значення. Так, проект «Малі міста – великі враження» – це колосальне середовище, в якому відкривається весь потенціал нашої української культури і створюється можливість розвитку для невеликих громад. «Тому ми маємо надати цільову підтримку на реалізацію таких проектів, до яких включаються десятки тисяч людей. У минулому році було підтримано близько десяти проектів і я пообіцяв, що ми розширимо цю підтримку. Думаю, що 50 млн грн, які передбачені у цьому році, дозволять реалізувати близько ста таких подій у невеликих містах», - сказав В.Гройсман. Також він наголосив, що потрібно підтримувати місцеве самоврядування, яке є найближче до людей, а усі наші реформи спрямовані саме на людей.

З презентацією проекту «Малі міста – великі враження» (завантажити) виступив Міністр культури України Євген Нищук. Він, зокрема повідомив, що вже схвалено Положення про проведення Конкурсу (читати) і 15 квітня розпочнеться прийом заявок. Переможці будуть оголошені 5 липня і саме з цієї дати розпочнеться реалізація проектів, що мають завершитися до 20 листопада. Цьогорічній конкурс пройде під гаслом «Дивись, Україно!».

Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан:

«Малі міста у всьому світі є зберігачами культурної спадщини та національної ідентичності. Дуже знаково, що цього року, як і обіцяв Глава Уряду, суттєво збільшено фінансування конкурсу - у державному бюджеті передбачено 50 млн грн. Асоціація міст України дякує Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману за підтримку цієї вкрай важливої ініціативи, завдяки якій невеликі громади отримують можливість розвиватися, зростати та ставати культурними центрами з власним потенціалом. Я пишаюся тим, що наша Асоціація залучена до такої доброї справи!»

Нагадаємо, минулого року пілот конкурсу «Малі міста – великі враження» було реалізовано Асоціацією міст України та Українським центром культурних досліджень за фінансової підтримки Міністерства культури України. Ідея проекту належить ГО «Інститут культурної політики». Конкурс підтримав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. У рамках проекту, шляхом проведення відкритого конкурсу, експертною радою Міністерства культури України відібрано 8 зі 158 проектів для впровадження пілотних культурних стартапів, що пов’язані із культурною спадщиною, в тому числі фестиваль «Чайковський - Fest» в місті Тростянець. У січні 2019 року побачило світ видання за підсумками проекту (перейти).

За матеріалами сайту Асоціації міст України