Що робити у разі отримання платіжки на гарячу воду та тепло з завищеною ціною

Варто зазначити, що нещодавно Урядом була прийнята відповідна постанова, яка запроваджує граничні ціни на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води на майбутній опалювальний період. Так, вартість тепла була зафіксована на рівні 1400 гривень за 1 Гкал (за умови наявності лічильника) або 35,21 гривні за 1 квадратний метр (у разі відсутності приладу). Гранична вартість гарячої води для жителів Сумщини в разі наявності сушарок становить 83,66 гривні за кубічний метр, при відсутності сушарок – 75,74 гривні.
«Органи місцевого самоврядування повинні до початку опального сезону 2019/2020 років привести тарифи до обґрунтованого рівня. Кожен мешканець області може перевірити на офіційному веб-сайті місцевого органу, який встановлює тариф на послуги теплопостачання та постачання гарячої води, чи здійснено перерахунок цих тарифів відповідно до урядової постанови», - зазначає очільниця юстиції Сумщини Ірина Свистун.
Вона додала, якщо орган місцевого самоврядування залишив тарифи завищеними, громадянам необхідно:
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