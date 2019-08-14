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Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Вчера 15:29221

Без черг, за принципом «Єдиного вікна»: Центр виконання рішень у Сумах надав понад 7 тисяч послуг

У Сумах фахівці Центру виконання рішень прийняли понад 3 тисячі громадян та надали більше ніж 7 тисяч послуг. Головною перевагою офісу європейського формату є робота за принципом «єдиного вікна», що створює комфортні умови для відвідувачів, а найактуальніше – прийом без черг.

«Наразі, коли поняття європейської держави є тотожним поняттю надання комфортних послуг, ми сконцентрувалися саме на цьому критерії. Впроваджуючи усі новації, які закладені Міністерством юстиції України у сферу виконання судових рішень, орієнтуємося на вектор позитивних змін, які захищають законі права та інтереси мешканців Сумщини, - розповідає очільниця обласної юстиції Ірина Свистун. - На шляху важливих впроваджень маємо й результати, що свідчать про успішність роботи Центру виконання рішень, – з моменту відкриття було прийнято 3250 громадян та надано 7200 послуг» в умовах абсолютної прозорості та комфортності.

Нагадаємо, що Центр виконання рішень забезпечує:

  • прийняття документів про примусове виконання рішень та інших документів виконавчого провадження за принципом екстериторіальності;
  • надання відомостей сторонам щодо виконавчих впроваджень у межах усієї території України;
  • ознайомлення сторін з матеріалами виконавчого впровадження;
  • надання допомоги в оформленні документів;
  • надання інформаційної допомоги та консультацій;
  • електронні сервіси (онлайн-оплата боржником заборгованості, електронна комунікація, QR-код тощо);
  • зручність, комфортність, прозорість за принципом «єдиного вікна», якісні та належні умови прийому громадян.

Офіс працює за адресою: місто Суми, вулиця Петропавлівська, 75. Послуги доступні для всіх жителів Сумської області. Консультація за телефоном (0542) 655-545.

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