Без черг, за принципом «Єдиного вікна»: Центр виконання рішень у Сумах надав понад 7 тисяч послуг

«Наразі, коли поняття європейської держави є тотожним поняттю надання комфортних послуг, ми сконцентрувалися саме на цьому критерії. Впроваджуючи усі новації, які закладені Міністерством юстиції України у сферу виконання судових рішень, орієнтуємося на вектор позитивних змін, які захищають законі права та інтереси мешканців Сумщини, - розповідає очільниця обласної юстиції Ірина Свистун. - На шляху важливих впроваджень маємо й результати, що свідчать про успішність роботи Центру виконання рішень, – з моменту відкриття було прийнято 3250 громадян та надано 7200 послуг» в умовах абсолютної прозорості та комфортності.
Нагадаємо, що Центр виконання рішень забезпечує:
Офіс працює за адресою: місто Суми, вулиця Петропавлівська, 75. Послуги доступні для всіх жителів Сумської області. Консультація за телефоном (0542) 655-545.