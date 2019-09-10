Мобільна консультаційна група працювала на Охтирщині

Проведені консультації дали відповіді на хвилюючі питання місцевих жителів та підвищили їх юридичну обізнаність.
Під час діалогу з правниками люди цікавились з приводу аліментів, оформлення земельних ділянок для підсобного господарства, переоформлення житла та порядку отримання спадщини (паю). З подібними труднощами стикається багато громадян, але міські жителі мають можливість вирішити їх набагато простіше, ніж мешканці сіл та селищ. Тому виїзні мобільні групи – це чудовий шанс отримати професійну та якісну допомогу не витрачаючи зайві кошти та час.
В рамках правопросвітницької кампанії «Права споживачів» юристи наголосили на додержанні правил обережності під час використання інтернет ресурсів та привели приклади найбільш популярних видів шахрайства, якими є:
не відправлення товару при повній сплаті його вартості покупцем;
відправлення іншого товару замість попередньо оплаченого;
продаж товару без супровідних документів на нього;
занижена ціна на товар в інтернет-магазині;
оператор просить підтвердити покупку товару назвавши дані банківської картки;
повідомлення про виграш в лотереї, участі в якій ви не брали.