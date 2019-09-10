Мобільна консультаційна група працювала на Охтирщині Фахівці юстиції Сумщини та місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги наблизили мешканців Охтирського району, зокрема сіл Підлозіївка та Хухра до букви закону.

Проведені консультації дали відповіді на хвилюючі питання місцевих жителів та підвищили їх юридичну обізнаність.

Під час діалогу з правниками люди цікавились з приводу аліментів, оформлення земельних ділянок для підсобного господарства, переоформлення житла та порядку отримання спадщини (паю). З подібними труднощами стикається багато громадян, але міські жителі мають можливість вирішити їх набагато простіше, ніж мешканці сіл та селищ. Тому виїзні мобільні групи – це чудовий шанс отримати професійну та якісну допомогу не витрачаючи зайві кошти та час.

В рамках правопросвітницької кампанії «Права споживачів» юристи наголосили на додержанні правил обережності під час використання інтернет ресурсів та привели приклади найбільш популярних видів шахрайства, якими є: