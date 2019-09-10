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Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Сегодня 14:4185

Мобільна консультаційна група працювала на Охтирщині

Фахівці юстиції Сумщини та місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги наблизили мешканців Охтирського району, зокрема сіл Підлозіївка та Хухра до букви закону.

Проведені консультації дали відповіді на хвилюючі питання місцевих жителів та підвищили їх юридичну обізнаність.

Під час діалогу з правниками люди цікавились з приводу аліментів, оформлення земельних ділянок для підсобного господарства, переоформлення житла та порядку отримання спадщини (паю). З подібними труднощами стикається багато громадян, але міські жителі мають можливість вирішити їх набагато простіше, ніж мешканці сіл та селищ. Тому виїзні мобільні групи – це чудовий шанс отримати професійну та якісну допомогу не витрачаючи зайві кошти та час.

В рамках правопросвітницької кампанії «Права споживачів» юристи наголосили на додержанні правил обережності під час використання інтернет ресурсів та привели приклади найбільш популярних видів шахрайства, якими є:

  • не відправлення товару при повній сплаті його вартості покупцем;

  • відправлення іншого товару замість попередньо оплаченого;

  • продаж товару без супровідних документів на нього;

  • занижена ціна на товар в інтернет-магазині;

  • оператор просить підтвердити покупку товару назвавши дані банківської картки;

  • повідомлення про виграш в лотереї, участі в якій ви не брали.

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