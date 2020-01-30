Проект закону про дезінформацію Обговорення проекту закону про дезінформацію

Зараз в Україні триває обговорення законопроекту протидії дезінформації, так званого «проекту міністра культури Бородянського». До цього обговорення приєдналася журналістська спільнота, громадські організації, небайдужі громадяни.

Як журналіст я теж виявив бажання приєднатися до обговорення цього законопроекту, надіславши відповідний запит до Міністерства культури, молоді та спорту України. Перед днем обговорення отримав відповідь такого змісту: «Доброго дня! Команда Міністерства культури, молоді та спорту України дякує за Ваше бажання долучитись до обговорення законопроекту про протидію дезінформації. На жаль, ресурс приміщення та формат обговорення не дають змоги залучити усіх бажаючих приєднатись до дискусії. Крім того, як повідомлялось заздалегідь, на дискусії діє правило «1 учасник від однієї організації», що також вплинуло на формування переліку учасників обговорення. Щиро дякуємо за увагу до нашої діяльності та сподіваємось на Вашу підтримку і в подальшому. Ваше Міністерство культури, молоді та спорту України».

З цього виходить, що обговорення законопроекту протидії дезінформації відбулося за «закритими дверима»? Чи запросили «своїх» журналістів, щоб легше було «вирішувати» «междусобойчик»? Чому Міністерство культури, молоді та спорту України не провело ці обговорення із залученням широкого кола осіб? Зазвичай такі заходи проводяться із застосуванням онлайн або відеотрансляції. Яким чином пов'язаний цей законопроект з культурою? Де ж культура? Яка ваша думка з цього приводу, шановні громадяни?

А ось реакція професіоналів медійного ринку на цей законопроект. https://www.youtube.com/watch?v=p6LLd671QNU Для того, щоб в повній мірі володіти інформацією щодо проведення обговорення законопроекту протидії дезінформації направив журналістській запит до Міністерства культури, молоді та спорту України. Чекаю відповіді. Підписуйтесь на мою сторінку у Facebook, в YouTube (Вячеслав Павленко) та в Телеграм-каналі, щоб ще більше знати про події в регіоні. Фото з Інтернету