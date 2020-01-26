Що нового ми дізнались про Зеленськоґо після Нового року

Виступаючи з приводу соборності, президент сказав, що готовий зі зброєю в руках захищати Україну. Щось не дуже віриться, адже злі язики стверджують, що він 4 рази ухилявся від повісток в армію.
Дещо додала поїздка в Ізраїль. Звичайно, опозорився в черговий раз. Це вже стає традицією. Я б взагалі заборонив президенту закордонні візити. Але з іншого боку ми дізнались про віросповідання Зеленськоґо, яке він приховував від виборів, коли був кандидатом. Говорив, що це інтимна справа. Судячи по тюбітейці, яка була у нього на голові під час молитви біля стіни плачу, молився він явно не християнському богу. Навіщо було приховувати?
Дізнались ми і про діда президента, який воював. І тому можна припускати, що малий Вова виховувався в дусі "спасибо деду за победу". Такі дєди були обласкані радянською владою у вигляді дефіцитних автомобілів, які діставались онукам, різних медалей в зв'язку з черговою роковиною перемоги. І тому ці діди, а, можливо, і онуки зовсім не в захваті від краху СССР і незалежності України. Можливо, дєд розповідав внуку, як кляті націоналісти бандерівці, прислужники Гітлера стріляли йому в спину, вбивали євреїв, в той час, як він визволяв Європу від нацистів. Діду, звичайно було невдомьок, що він визволяв Європу від одного диктатора - Гітлера і одночасно завойовував її для іншого кривавого диктатора- Сталіна. А колоніальний статус України при цьому не змінився. Більше того, сталінисти планували масове виселення українців у Сибір. Про це свідчив велікорос маршал товаріщ Жюков, який утопивши в Дніпрі сотні тисяч щойно "визволених" і мобілізованих українців, прокоментував це так:"А что жалеть єтих хахлов. Все равно после вони их прийдеться виселять их в Сибирь".
Ось за що боровся дєд. Цікаво, що після звільнення Освенцима цей об'єкт був перетворений на в'язницю НКВС.
А криваві бандерівці боролись не за Гітлера, не за нацизм, а за незалежну Україну. Вони ж не знали, що завдяки їхній боротьбі онук стане президентом.
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