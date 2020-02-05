Депутату Шосткинської міської ради загрожує до 5 років позбавлення волі За поширення та пропаганду комуністичної символіки депутату Шосткинської міської ради Ліфіренко Миколі Миколайовичу загрожує до 5 років позбавлення волі.

Слідчими Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області, під процесуальнеим керівництвом Шосткинської місцевої прокуратури розслідується три кримінальні провадження №42019201280000105, №42019201280000108, №42019201280000109 за ознаками ч. 1 ст. 436- 1 Кримінального кодексу України.

Суть кримінальних правопорушень полягає в тому, що на носіях зовнішньої рекелами, які належать місцевому депутату Миколі Ліфіренко, в 2019 році на загал була зображена заборонена законом комуністична символіка. На даний час є дві експертизи, які встановили факт, що дійсно ці зображення є забороненими законодавством України. Чекаємо на чесне та всебічне слідство. Хочеться нагадати слідству, що за кожний проступок винна особа несе окрему юридичну відповідальність, та підозру депутату місцевої ради оголошує Прокурор області.

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА :Ліфіренко Микола Миколайович був депутатом Шосткинської міської ради 2010-2015 роках від Партії Регіонів, зараз він депутат від ПП "Наш край", обласну організацію зараз очолює Голова Сумської обласної ради Володимир Токар.