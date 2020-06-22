Складено протокол на Миколу Ногу

Відносно міського голови міста Шостки, що на Сумщині, Миколи НОГИ, за порушення правил щодо карантину людей, складено протокол про адміністративне правопорушення.
Нагадаю: 22 червня 2020 р. на своєму акаунті Микола НОГА («Микола Петрович») у публікації «Тривають ремонтні роботи у школі-ліцей» розмістив декілька фотографій, на яких він особисто та ще інші особи перебувають у громадському приміщенні (школі-ліцеї) без медичних масок. Поки готувалася моя публікація відносно даного факту, на акаунті Миколи НОГИ вищезгадані фото були видалені.
За інформацією з офіційних джерел правоохоронні органи, відносно Миколи НОГИ, склали протокол по ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил щодо карантину людей). Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу на громадян від 17000 до 34000 грн. і на посадових осіб - від 34000 до 170000 грн.
На адресу Сумського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Журналісти проти корупції» (керівник – В’ячеслав ПАВЛЕНКО) надійшла відповідь з Державної служби...
Мер Шостки порушив карантин?...
З ДНЕМ МЕДИКА!...
В центрі Шостки декілька днів підтоплюється квартира...
Ця жахлива пригода трапилася майже 7 років потому, у 2013 році, коли сусід по будинку бензопилою розпиляв житловий будинок навпіл....