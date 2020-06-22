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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
Вчера 19:24142

Складено протокол на Миколу Ногу

Складено протокол на Миколу Ногу

Відносно міського голови міста Шостки, що на Сумщині, Миколи НОГИ, за порушення правил щодо карантину людей, складено протокол про адміністративне правопорушення.

Нагадаю: 22 червня 2020 р. на своєму акаунті Микола НОГА («Микола Петрович») у публікації «Тривають ремонтні роботи у школі-ліцей»  розмістив декілька фотографій, на яких він особисто та ще інші особи перебувають у громадському приміщенні (школі-ліцеї) без медичних масок. Поки готувалася моя публікація відносно даного факту, на акаунті Миколи НОГИ вищезгадані фото були видалені.

За інформацією з офіційних джерел правоохоронні органи, відносно Миколи НОГИ, склали протокол по ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил щодо карантину людей). Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу на громадян від 17000 до 34000 грн. і на посадових осіб - від 34000 до 170000 грн.

Общество Сумщина Шостка
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