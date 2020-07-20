Герої романів Джоан Роулінг та персонажі фільмів: як сумчани називають дітей? Обрати ім’я дитині – без перебільшень завдання не з легких. В усі часи батьки виважено ставилися до цього питання, враховуючи багато факторів, зокрема новомодні тенденції та звичаї родини.

Як розповіла начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина Свистун, протягом І півріччя 2020 року органи державної реєстрації актів цивільного стану Сумщини реєстрували як рідкісні, так і традиційні імена. Найпоширенішими для новонароджених дівчат іменами стали Анна, Анастасія, Марія, Софія, Поліна, Вероніка, Злата, Вікторія, Єва та Мілана. Серед хлопців – Артем, Богдан, Єгор, Дмитро, Ілля, Владислав, Максим, Матвій, Назар, Тимофій та Олександр.

Обирали для малюків й рідковживані імена, а саме серед хлопців були зареєстровані Дамір, Домінік, Іслам, Ельдар, Еммануїл, Йонатан, Лука, Мелек, Мухаммад, Натан, Омар, Рамзан, Рєнат, Самуіл та Яніслав. Дівчат називали Агата, Агнія, Асія, Анісія, Афана, Даяна, Джаннет, Діляра, Есфір, Іззет, Лейла, Леміра, Маріам, Мері, Мія, Ніколєтта, Олівія, Ранія, Радослава, Стелла, Фаїна, Тахміна та навіть Герміона, як у романі Джоан Роулінг «Гаррі Поттер».

До речі, з початку року органи державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) видали близько 10 тисяч перших документів малюків. З них на Полтавщині – понад 4 тисячі, Сумщині – майже 3 тисячі та Чернігівщині – також близько 3 тисячі свідоцтв про народження.