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Полиэтиленовые пакеты майка и банан

Упаковка товара является очень важной составляющей успешной торговли. Для этого используются самые разные виды пакетов.

Принято считать, что самыми заметными являются изделия, имеющие особую форму ручек: типа «майка» и «банан». Эти полиэтиленовые пакеты чаще всего изготавливаются с печатью рисунка или фирменного логотипа, чтобы быть более привлекательными в глазах покупателей. 

Рассмотрим более детально особенности этой продукции, а также дадим рекомендации по главному вопросу: «Где можно выгодно их закупить, чтобы цена и качество были оптимальными».

Пакеты майка в торговле

Для продаж товаров в розницу очень важно, чтобы покупатель мог их унести в надежной и вместительной упаковке, которая по дороге не порвется. Наиболее прочными считаются пленочные материалы, изготовленные из ПНД-гранул. Эта пленка используется для изготовления так называемых «маечек», поскольку они самые вместительные и должны выдерживать большой груз. 

Пакеты майка – оптимальный выбор для любого розничного магазина. Опытные заказчики приобретают сразу несколько видов «маечек», в зависимости от объема покупок (от тоненьких и небольших для фасовки, до больших, максимально вместительных и прочных).

«Маечки» для фасовки могут также выпускаться в виде рулонов, от которых они при необходимости отрываются. Пакеты для переноски обычно изготавливаются с печатью какого-нибудь рисунка или с рекламой самого магазина. Изображение может переноситься на одну или на две стороны этих изделий.

Фирменные пакеты банан с логотипом

Желание должным образом прорекламировать свою фирму побуждает многие компании заказывать собственную фирменную упаковочную продукцию. 

Пакеты банан – идеальный вариант, поскольку очень удобны для нанесения рекламы и стоят при этом дешевле конкурирующих с ними аналогичных изделий (пакетов с петлевой ручкой). Такая упаковка выглядит привлекательно благодаря использованию пленки из полиэтилена высокого давления, обладающей гладкой поверхностью и глянцевым блеском.

Фирменные пакеты – важный элемент рекламы любой коммерческой компании. Покупатели, оплачивая за упаковку, даже не задумываются, что приобретают продукцию с рекламой магазина. В этом и заключается особенность этих изделий, когда покупатель ненавязчиво запоминает фирму клиента.

При покупке дорогих товаров или с целью дополнительного привлечения клиентов, такие пакеты дарятся. Так, за небольшие деньги вы повышаете лояльность к себе покупателей и оставляете о себе красочное напоминание в виде фирменной упаковки. Очень важно при этом, чтобы полиэтиленовая продукция была качественной и о вас вспоминали только в позитивном ключе.

Где заказать полиэтиленовые пакеты

Если вы не хотите переплачивать, то вам, безусловно, необходимо напрямую выходить на производителей, минуя компании-посредники, у которых нет своего производства. В рамках Украины среди других компаний выделяется производственная фирма УкрПак. Выпуск пакетов майка и банан с печатью логотипа – основная их специализация.

Здесь (http://www.ukrpak.com) можно сделать оптовый заказ по ценам от производителя. 

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