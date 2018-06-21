Чому підприємства вибирають комерційні торги на SmartTender

Цукор, бейсболки, металопрокат, бойлери, авіаційне обладнання, монтаж повітряних ліній чи ремонт холодильних установок – все це товари торгів, комерційні тендери, які проводяться для вигідної реалізації, купівлі чи знаходження виконавця робіт.
ЕТМ – це цілий комплекс інформаційно-технічних рішень, які забезпечують взаємодію покупця (Організатора торгів) та продавця (Учасника торгів) по електронному зв'язку. Менеджери закупівельники завдяки ЕТМ швидко та просто укладають вигідні угоди з постачальниками товарів та послуг.
Працювати через ЕТМ підприємства намагаються, бо це:
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• кращій засіб знайти найвигідніші умови;
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• економія коштів та часу;
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• співпраця з партнерами з інших країн, не виходячи з офісу;
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• майже виключення впливу людського фактора на вибір партнеру;
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• прозора конкретність;
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• висока якість товарів та послуг;
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• доступність для участі будь-яких учасників;
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• легкість аналізу економічної ефективності закупівель;
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• можливість точно планувати на основі вірогідності аналізу.
Комерційні торги організовують зацікавлені підприємства, а регулюють статути замовників та Регламент онлайн торговельного майданчика SmartTender.biz. На цьому сайті ви знайдете список необхідних документів для тендерів та узнаєте, як скласти комерційну пропозицію.
Головні переваги даного майданчика:
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• своєчасні рішення;
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• прозорість при проведенні торгів;
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• ефективність;
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• гарантована організованість;
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• доступний та зрозумілий процес;
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• високий технічний рівень;
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• великі інформаційні можливості забезпечені широким колом клієнтів;
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• цілодобові торги;
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• широка географія підприємств-учасників;
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• конкурентні справедливі ціни та рівні умови.
Це гарний інструмент для боротьби з корупцією!
Крім того SmartTender – офіційний представник державного порталу електронних торгів ProZorro. Він має чотири рівня акредитації, тому працює на торгах з покупцями та продавцями и проводить як до порогові, так і понад порогові торги.
Довідка: згідно українському законодавству всі державні організації з 31.07.2016 р. мають проводити прозорі державні торги лише на порталі ProZorro. При цьому який би портал не використовувався для торгів, вони доступні для користувачів всіх майданчиків з вищім рівнем акредитації.
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