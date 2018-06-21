Чому підприємства вибирають комерційні торги на SmartTender Все більше підприємств, коли їм потрібно щось купити чи продати, знайти підрядників, перевізників та інших партнерів, звертаються до комерційних торгів на електронних майданчиках. Давайте розберімось, чому вони все частіше вибирають SmartTender?

Цукор, бейсболки, металопрокат, бойлери, авіаційне обладнання, монтаж повітряних ліній чи ремонт холодильних установок – все це товари торгів, комерційні тендери, які проводяться для вигідної реалізації, купівлі чи знаходження виконавця робіт.

Про електронні торгові майданчики (ЕТМ)

ЕТМ – це цілий комплекс інформаційно-технічних рішень, які забезпечують взаємодію покупця (Організатора торгів) та продавця (Учасника торгів) по електронному зв'язку. Менеджери закупівельники завдяки ЕТМ швидко та просто укладають вигідні угоди з постачальниками товарів та послуг.

Працювати через ЕТМ підприємства намагаються, бо це:

• кращій засіб знайти найвигідніші умови;

• економія коштів та часу;

• співпраця з партнерами з інших країн, не виходячи з офісу;

• майже виключення впливу людського фактора на вибір партнеру;

• прозора конкретність;

• висока якість товарів та послуг;

• доступність для участі будь-яких учасників;

• легкість аналізу економічної ефективності закупівель;

• можливість точно планувати на основі вірогідності аналізу.

Переваги SmartTender

Комерційні торги організовують зацікавлені підприємства, а регулюють статути замовників та Регламент онлайн торговельного майданчика SmartTender.biz. На цьому сайті ви знайдете список необхідних документів для тендерів та узнаєте, як скласти комерційну пропозицію.

Головні переваги даного майданчика:

• своєчасні рішення;

• прозорість при проведенні торгів;

• ефективність;

• гарантована організованість;

• доступний та зрозумілий процес;

• високий технічний рівень;

• великі інформаційні можливості забезпечені широким колом клієнтів;

• цілодобові торги;

• широка географія підприємств-учасників;

• конкурентні справедливі ціни та рівні умови.

Це гарний інструмент для боротьби з корупцією!

Крім того SmartTender – офіційний представник державного порталу електронних торгів ProZorro. Він має чотири рівня акредитації, тому працює на торгах з покупцями та продавцями и проводить як до порогові, так і понад порогові торги.

Довідка: згідно українському законодавству всі державні організації з 31.07.2016 р. мають проводити прозорі державні торги лише на порталі ProZorro. При цьому який би портал не використовувався для торгів, вони доступні для користувачів всіх майданчиків з вищім рівнем акредитації.

®