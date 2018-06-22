Строительная тура: где используют вышку и в чем ее особенности Тура – это мобильное строительное приспособление, которое подходит для разного вида фасадных работ.

Эта конструкция очень удобна в использовании. Устойчивая платформа позволяет проводить строительные операции на высоте до 22 метров. И здесь это простое, на первый взгляд, оборудование просто незаменимо. Ведь безопасность и комфортное рабочее место для мастера – два главных фактора, влияющих на результат работы.

Где используется

Сверхпрочная вышка-тура строительная предназначена для нескольких видов работ:

• реставрационные;

• строительные;

• клининговые;

• отделочные;

• рекламный наружный монтаж;

• ремонтные.

Прочные и устойчивые туры спроектированы для безопасного и комфортного использования. Удобно, что конструкцию можно легко смонтировать и отрегулировать нужную высоту. Для этого собирают оптимальное количество трехступенчатых лестничных пролетов и фиксируют их между собой крепежными стяжками. На верхнюю часть секции кладут прочную платформу из дерева, по которой можно свободно и безопасно перемещаться. Места на этом настиле хватит и для мастера, и для инструментов с материалами.

Особенности

По сути, тура – это один из вариантов лесов для стройки. Но от обычных конструкций она выгодно отличается своей мобильностью. Во-первых, она легче по весу. Во-вторых, ее можно передвигать на любой нужный участок объекта благодаря вмонтированным в нижнюю часть приспособления колесам. Примечательно, что в рабочем режиме эти колеса прочно фиксируются специальными металлическими опорами.

Удобен и монтаж этого оборудования. Собрать его не составит труда даже для новичка строительного дела. Здесь не понадобятся специальные инструменты или особые знания монтажных тонкостей.

Виды тур

Существует несколько типов этого приспособления. Между собой они отличаются лишь габаритами платформы, несущими характеристиками и высотой. Чтобы подобрать оптимальный вариант для вашего объекта, в первую очередь нужно определиться, для каких работ она понадобится.

Теперь можно выбирать из таких вариантов:

• облегченные подмостки – для небольших объектов и внутренних отделок помещений;

• облегченная вышка – для работ с фасадом при небольшой высоте;

• вышка с функцией монтаж-демонтаж – универсальное приспособление с отличными грузоподъемными возможностями.

Если тура нужна вам для одноразового строительства, оптимальным вариантом будет ее аренда.

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