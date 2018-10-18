Промышленные ворота на автомойку в Харькове: какие лучше заказать и что такое антикоррозийный пакет, рассказывают сотрудники vorota24.com.ua ® Для оборудования специализированных помещений существуют особые въездные системы с определёнными параметрами.

Промышленные секционные ворота не зря являются отдельным видом заграждающих конструкций. На производстве их наделяют всеми требуемыми характеристиками и оборудуют более выносливыми комплектующими.

Одной из особенностей является возможность установки ворот в достаточно жёстких условиях, где они могут подвергаться агрессивному воздействию воды, полировальных аэрозолей и других химических средств. Подойдет ли такая система для автомойки с интенсивным клиентопотоком? Как усовершенствовать конструкцию и сделать её ещё более надёжной? Специалисты «ВОРОТА 24» знают ответы на эти вопросы! Спешим поделиться ими в полезной информационной статье.

Подъёмные ворота для автомойки DoorHan с оптимальными характеристиками

Чешские въездные системы, применяемые в промышленном секторе, очень быстро стали одними из самых популярных в Украине. Помимо того, что конструкции рассчитаны на работу в специфических условиях, существует возможность улучшить их технические свойства. Продлить срок службы механизмов помогает специальный антикоррозийный пакет, разработанный специалистами завода DoorHan. Все детали, входящие в него, обрабатываются методом электрохимической оцинковки. На изделиях образуется невидимая кристаллическая решётка, которая на молекулярном уровне защищает элементы от появления ржавчины.

Из чего состоит антикоррозийный пакет для промышленных ворот?

Чтобы понять, какие преимущества даёт такое дополнение, следует узнать, что в него входит. Итак:

Торсионная пружина. Её последовательно покрывают тремя защитными слоями, которые не позволяют влаге и химическим средствам повлиять на материал.

• Сначала пружину обрабатывают цинковым раствором. Он будет защищать её от ржавления и негативного воздействия электрического напряжения;

• Второй покрывающий состав выполняет функцию связывания всех нанесенных слоёв в единый защитный комплекс;

• Последним пунктом становится обработка с использованием особого химического раствора, который препятствует образованию коррозии, а также увеличивает срок службы торсионной пружины.

Направляющие. Их изготавливают из нержавеющей стали, применяя метод холодного проката. Для большей защиты и придания изделиям привлекательного вида на них наносят порошковое покрытие. Боковые крышки. Нержавеющие тросы. Боковые стальные опоры и петли с порошковым покрытием.

Полезные дополнения и автоматика на ворота DoorHan

Безусловно, антикоррозийный пакет позволит значительно улучшить конструкцию и уберечь её от износа. Однако для удобства пользования ею предлагается ещё несколько функциональных дополнений. Так, в секционное полотно можно врезать небольшие окна из небьющегося стекла. Они не только станут изюминкой оформления створки, но и принесут пользу, пропуская естественный уличный свет в помещение. Таким образом вы сможете сократить расходы на электроэнергию, значительно уменьшив время работы ламп. Также ворота для автомойки можно оснастить удобной врезной калиткой. Она позволит получать доступ в помещение без необходимости полностью открывать проём.

Чтобы добиться максимально комфортного взаимодействия с въездной системой, следует установить на неё качественный электропривод для управления на расстоянии. Чешское предприятие предлагает автоматику для ворот собственного производства, но вы можете выбрать любую модель на своё усмотрение. Как показывает наш опыт, лучше всего себя зарекомендовали итальянские устройства CAME, Nice и FAAC.

Как заказать изготовление ворот на автомойку в Харькове?

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