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Гаражные ворота компании «Алютех»: Trend и Classic — сравнение моделей от vorota24.com.ua ®

Группа компаний «Alutech» является одним из лидеров на рынке оградительных систем и их комплектующих. Самые популярные модели, производимые фирмой — Trend и Classic пользуются огромным спросом, но у покупателей часто возникает вопрос: «какую систему лучше выбрать?».

Компания Ворота 24 поможет Вам определиться и подскажет нюансы производства того или иного типа конструкции. 

Сходства моделей

  • • Ворота обеих комплектаций гарантированно произведут до 25 000 подъемных циклов, что в пересчете на дни составляет около 10 лет эксплуатации без сбоев и нарушений в работе.

  • • Выпускаются подъемные системы в палитре, состоящей из 10 цветов типа RAL и 3 цветов типа «под дерево». Это позволит сочетать их с самыми разными экстерьерами как участка в целом, так и здания в отдельности.

  • • Конструкции «Trend» и «Classic» оборудованы специальной технологией, предупреждающей защемление пальцев в отверстиях, что полностью соответствует европейскому стандарту производства EN 12604.

  • • Панели въездных ворот покрыты цинком и грунтовочным слоем. Это придает металлу дополнительной стойкости к деформации, коррозии и другим разрушениям под действием внешних сил.

  • • Внутренний и лицевой стальные листы соединены с помощью специально разработанной технологии, которая не допускает расслоения элементов, тем самым повышая долговечность стальной конструкции.

  • • Металлические компоненты защитной системы склеены с пеной с помощью адгезионного лака, слой которого равен 12 мкм. Это предотвращает возможность вздутия полотна под влиянием солнца и других природных факторов.

Различия моделей Trend и Classic

  • • Одним из основных отличий комплектаций друг от друга являются условия, в которых они лучше всего эксплуатируются. Trend подойдет для тех регионов, где влажность воздуха не превышает норму, а климат умеренный, без резких перепадов температур и их аномальных значений. Classic, в свою очередь, являются полной противоположностью первой модели. Эти ворота пригодны для эксплуатации в местности, где температура воздуха падает значительно ниже нуля, а влажность гораздо выше нормы.

  • • Термоизоляция ворот Trend немного превышает Classic: она по своим значением схожа с красным кирпичом толщиною в 60 см, в то время как для второй модели ее параметры равны тому же типу кирпичу, но в 55 см.

  • • Также отличаются и пружины, участвующие в процессе подъема и опускания механизма. Для первого типа элементы производятся из нержавеющей стали, а для второго — металл подвергается цинкованию.

  • • Сами сэндвич-панели, являющиеся основой для всей конструкции, имеют различия в своей толщине: в Trend их толщина составляет 45 мм, а в Classic — 40 мм.

Оформить заказ и доставку подъемных систем в Украине

Для того чтобы купить ворота того или иного типа от компании Алютех, Вы можете обратиться по номеру +38 (067) 693-70-77. Операторы ответят на любые вопросы, связанные с замерами, монтажом ограждений и так далее. 

Также есть возможность посетить демонстрационный салон компании ВОРОТА 24 в одном из нескольких городов Украины: Одесса, Харьков, Днепр, Киев — и многих других. Здесь Вы сможете изучить все представленные выставочные образцы, выбрать наиболее подходящий, а также получить консультацию от работников презентационного отдела, информацию о сроках доставки и установки, дополнительных услугах и их стоимости. 

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