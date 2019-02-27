Типы промышленных ворот ® Существует стереотип о том, что производству нужно какое-то сильное и мощное решение в обустройстве въезда. Верите этому убеждению на 100%? Тогда компания Ryterna готова вас поддержать!

Мы предлагаем разнообразные типы промышленных ворот. Видя ассортимент нашей продукции, вы обязательно укажете на какую-то модель и скажете «да, это оно». Для простого управления с расстояния до 10 метров мы предлагаем мощные приводы управления от европейских производителей. Вашему производству не нужно контролировать въезд и переживать о плавном открывании створок. Позвольте инновационному устройству сделать все!

Типы промышленных ворот:

• По заполнению – из профнастила, алюминиевого профиля или фирменных панелей Ритерна.

• По управлению – открываются вручную или их работу контролирует электропривод.

• По дизайну – однотонные, с окошками, вставками, калитками и аппликациями из стали.

Ритерна открывает перед вами безграничные возможности для обустройства производства. Не уговаривайте себя в том, что мощные решения обязательно отличаются безликим или скучным внешним видом. Наши продукты помогают убедить вас в обратном. Они обладают врезными калитками, светопанелями и другими дополнениями, которые делают доступ на закрытую территорию более удобным для сотрудников и посетителей. Автомойкам мы предлагаем «антикоррпакет» фурнитуры. Этот набор комплектующих не подвержен воздействию влаги и агрессивной химии.

Становись ворота в ряд

Для вашего удобства Ритерна снова повторит перечень производимых продуктов. Выбирайте самостоятельно или доверяйте профессиональной консультации менеджера компании.

Типы промышленных ворот:

• Секционные. Отличаются вертикальным открыванием, компактной конструкцией и лаконичным дизайном. Имеют створки любой необходимой высоты и ширины.

• Распашные. Открываются внутрь или наружу. Створки отнимают место перед въездом, поэтому выбор в пользу данной модели должен быть оправдан на 100%.

• Ангарные ворота. Имеют верхний подвес. Могут двигаться по нижней направляющей. Обладают одним цельным полотном или двумя створками, которые разъезжаются по сторонам.

Есть одна черта, которая отличает все типы промышленных ворот – большой вес. Обычно масса полотна составляет от 400 до 1800 кг. Для комфортного управления тяжеловесной конструкцией мы предлагаем выносливые приводы управления на самообслуживании.

Предлагаем выбрать лично

Знаете поговорку: 7 раз отмерь и 1 – отрежь? Компания Ритерна предлагает вам руководствоваться этим принципом. Вы можете неоднократно рассматривать наши типы промышленных ворот в шоу-руме, чтобы один раз «отрезать» от бюджета предприятия необходимую сумму на обустройство въезда на территорию или доступа в один из цехов. Автомойкам мы предлагаем улучшенный оцинкованный пакет фурнитуры. Сервисным центрам и складам советуем выбирать ворота со светопанелями. Для цехов производим модели со встроенными калитками или боковой дверью. Примеры стандартных моделей или дополнений можно увидеть в выставочном зале по ул. Паисия Кайсарова, 7 в Киеве.

Наши услуги:

• квалифицированная консультация;

• бесплатные информационные материалы;

• замер проема для установки ворот;

• разработка уникального дизайна;

• сервисное обслуживание по договору.

Каждый продукт обладает уникальным серийным номером, который подтверждает нашу заводскую ответственность перед клиентом. Узнавайте другие детали о литовских воротах по телефону: (050) 469-56-11. Наши менеджеры принимают звонки в рабочее время (до 18:00).



