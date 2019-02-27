Возросли требования и у владельцев персональных гаражей. По их мнению парковочное помещение должно быть уютным, тихим, безопасным, вместительным и, главное, управляемым. Тотального контроля над гаражом позволяют добиться автоматические ворота с дистанционным открытием. Они упрощают процесс открытия/закрытия проема, не требуют постоянного человеческого вмешательства и внимания.
Купить автоматические ворота с дистанционным открытием в Украине предлагает R-Premium. Возможности компании к переоснащению и модернизации систем практически не ограничены. Но прежде чем оформлять заказ, рекомендуется выяснить плюсы и минусы автоматизации ворот.
Для перекрытия проема в гараже традиционно используют ворота. Они могут отличаться по форме, размеру, внешнему оформлению и конструкции. Так, выделяют секционные, откатные и распашные системы. Классический вариант управления воротами предполагает ручную работу. То есть человеку необходимо подойти к створке и, приложив усилия, открыть или закрыть ее. Это не всегда удобно.
Минимизировать людской фактор и упростить процесс каждодневной эксплуатации позволяет установка электропривода – небольшого умного устройства, осуществляющего всю физическую работу вместо пользователя.
Секционные ворота цена предполагают получение владельцем множества бонусов, среди которых:
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• настройка системы под личные требования;
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• удаленное управление из любой точки около гаража;
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• распределение контролирующих функций между членами семьи путем выдачи брелоков;
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• возможность открывать/закрывать ворота в непогоду, не покидая салона авто;
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• минимизация проблем, возникающих из-за человеческих ошибок.
Почему стоит довериться именно R-Premium? Только эта компания готова автоматизировать системы всех конфигураций. Хотите секционные ворота с электроприводом? Изготовят. Мечтали усовершенствовать распашную конструкцию? Обращайтесь. Для специалистов R-Premium не существует неразрешимых задач.
Важно! Заказывать ворота с приводом сразу выгоднее, чем отдельно систему и автоматику. Учитывайте это при формировании бюджета.
Автоматические ворота с дистанционным открытием считаются вычурным продуктом, который многим не по карману. Дороговизну и определяют, как главный минус систем. В действительности ворота с приводом доступны всем заинтересованным лицам, главное – обратиться к ответственному изготовителю.
R-Premium специализируется на качественном переоснащении гаражей путем установки ворот и автоматики, подобранных в индивидуальном порядке. Если вы в поисках надежного, проверенного и опытного исполнителя, то рекомендуем довериться именно ним.
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