Бизнес

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Украина впервые примет саммит European Impact Hub Gathering

19−21 сентября в Одессу впервые съедутся более 200 представителей социальных акселераторов Impact Hub Network со всей Европы — компании и частные предприниматели, развивающие новый тренд в бизнесе — социальное предпринимательство. Событие стало возможным благодаря усилиям одесского импакт-инвестра, соучредителя частного портового оператора ТИС Егора Гребенникова.

По данным «Лиги Бизнес», рынок преобразующих инвестиций в 2018 году во всем мире уже превысил 500 млрд долларов.
«Преобразующие инвестиции» — движение, появившееся на Западе в 2007 году, в корне пересматривает парадигму бизнеса «деньги ради денег» и ставит во главу угла социальную ответственность. Журнал «Новое время» включил Егора Гребенникова в десятку самых влиятельных одесситов за его проекты Impact Hub Odessa и Зеленый театр, благодаря которому Украина оказалась в центре внимания мировых социальных инвесторов", — пишет Диана Манучарян.
По словам Егора Гребенникова, в импакт-инвестировании нет сверхприбыли и больших дивидендов, а окупаемость скромна или вовсе не гарантирована.

«Нужно прилагать много личных усилий, но взамен вы получите драйв и ощущение, что делаете что-то очень правильное», — пояснил он
Гребенников отметил, что на Западе социально ответственный бизнес — это норма. Существует популярное сообщество B-corporation, куда входят более 1000 фирм. Для принятия в сообщество компании оцениваются по пяти критериям: размер зарплаты сотрудников, эмоциональный климат в фирме, компенсации-бонусы, общественная активность, отношение к окружающей среде. Украинских компаний в списке пока нет.
«Развивается интересный тренд в социальных инновациях — внутреннее предпринимательство (intrapreneurship). Сотрудники внутри компании предлагают инновации, которые создают позитивный социальный и экономический эффект. Основой идеи может быть любой свободный ресурс — от простаивающего транспорта и до остатков материалов. Например, работник Nike предложил использовать пластик вторичной переработки для подошв одной из моделей кроссовок», — привел пример Егор Гребенников.
Инвестор рассказал, как создавал первый импакт-проект «Кислород» в 2006 году, благодаря наработкам которого уже в 2012 году появился Impact Hub Odessa. А он уже стал частью глобальной ассоциации Impact Hub, объединившей более сотни центров социальных инноваций по всему миру. Теперь Impact Hub Odessa — это 1300 квадратных метров пространства, 7 регулярных программ в разных сферах, 200+ инкубированных и сопровождаемых социальных проектов, 1700 публичных событий и более 50 000 гостей в год.
По словам Гребенникова, импакт-инвесторы в основном ищут ниши, где государство неповоротливо и показывают, как можно сделать, используя лучшие мировые практики: «Именно так получилось с Зеленым театром, построенным в 1935 году и впоследствии заброшенным. После его возрождения в Одессе при поддержке государства построили Стамбульский парк, сейчас реставрируют Греческий». 
Бизнесмен пояснил огромную зависимость импакт-инвестирования от государства: «Большую часть проектов в сфере городской среды невозможно реализовать без участия разрешительной системы и инфраструктуры. Мои сбережения не заменят целые институции, финансируемые из госбюджета».

Алина Дронова, fakty.ua

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