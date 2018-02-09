Качественный состав металлочерепицы – залог долговечности крыши Кровля из металлочерепицы выглядит современно, дорог и солидно. Многие домовладельцы интересуются, насколько дорого обходится использование данного покрытия в ходе реконструкции крыши или обустройства ее с нуля.

Чтобы понимать, в какую сумму выльется стоимость кровли, нужно учесть ряд факторов:

• Какая цена кровельного покрытия, которое будет использоваться в кровельных работах. • Какие кровельные аксессуары понадобятся и какая их стоимость. • Какая стоимость работ, связанных с укладкой всех слоев кровельного пирога.

Стоимость самой металлочерепицы зависит от ее качества, а именно от технических параметров. Чтобы оценить потенциальные затраты на теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы, необходимо спланировать какие именно будут слои и правильно рассчитывать необходимое количество всех кровельных материалов. Если использовать металлочерепицу сложной формы, то может понадобиться больше кровельных атрибутов – планок. Монтажные работы также обойдутся недешево – порядка половины или больше от стоимости самих кровельных материалов. К тому же, чем выше профессионализм кровельщиков, тем дороже они оценивают свою работу. Но за качественный монтаж стоит доплатить, ведь это одна из дополнительных гарантий более длительной службы крыши из металлочерепицы.

Чтобы узнать, какая сумма должна быть в вашем распоряжении для покупки выбранных материалов, нужно провести четкие расчеты их необходимого количества. Что касается листов металлочерепицы, то их количество может быть разным, ведь есть возможность заказывать покрытие в разных габаритных размерах, даже индивидуальных под особые конструкции кровель.

Советы по выбору и покупке металлочерепицы

• В целях минимизации количества отходов, рекомендуется подбирать типовые габаритные размеры листов.

• Для обустройства крыши непростой формы, лучше оформить индивидуальный заказ на металлочерепицу определенных размеров, что упростит задачу эффективного использования материалов.

• Из-за того, что размеры листов металлочерепицы разных видов и разных производителей могут быть разными, цена обычно указывается за один метр квадратный.

• При необходимости докупить покрытие, лучше обратиться к поставщику, у которого была приобретена основная партия – так можно избежать отличий в оттенке и самого материала для кровли, и аксессуаров.

Что предлагает компания С-Кровля

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