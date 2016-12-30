Зеленый тариф для частных домов снижен ® В 2008 году был введен специальный Зеленый тариф для покупки электроэнергии государством у частных лиц. Задача энергоснабжения своего жилья, после существенного повышения расценок на газ и электроэнергию, на днях получила новое условие своего решения.

На днях НКРЭКУ (Нац. комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг) приняла решение снизить его для частных домохозяйств, которые используют ветровые установки и солнечные электростанции.

Обновленный «Зеленый тариф» для жителей Украины

Итак, новые расценки гласят, что государство готово закупать излишек выработанной солнечной батареей энергии по 498,17 коп/кВт∙ч (тариф снижен на 34,51 коп/кВт∙ч). Нововведение касается новых установок, которые начнут эксплуатироваться в 2017-2019 годах. Модули, начавшиеся работать раньше, он не затронет.

Можно сказать, что снижение несущественное, но будет ли оно увеличивать мотивацию украинцев ставить новые солнечные батареи – вопрос.

Солнечные батареи недорого – удачная альтернатива газу, дизелю, нефти и углю

Первые десятилетия после своего изобретения, а первая работающая солнечная батарея была создана в 1954 году, солнечные электростанции были очень дорогим источником энергии. При создании панелей используются кристаллы кремния, цена которых существенна, что сразу же взвинчивало стоимость устройств. Со временем были найдены более экономичные подходы к созданию кремневых модулей, цены пошли вниз. А с учетом длительного срока службы и почти полным отсутствием каких-либо трат на дополнительное оборудование, окупаемость солнечных батарей сегодня впечатляет.

В пользу перехода на энергию солнца говорят следующие преимущества:

• Постоянное наличие питания – в сумерках, в дымке рассвета солнечные батареи продолжают поглощать лучи. • Даже в пасмурные дни система способна накопить достаточно энергии для корректной работы всех систем здания.

• Отсутствие зависимости от топлива.

• Экологичность работы – решив купить солнечную батарею, вы лично внесете вклад в чистоту атмосферы нашей планеты.

• Бесшумность – в отличие от ветряков, электро- и дизельных генераторов, кремниевые панели функционируют совершенно беззвучно.

• Минимум внимания со стороны хозяев – включать или выключать устройства не нужно.

• Длительный срок использования с максимальным КПД – в среднем панель способна проработать около 25 лет, затем КПД, как правило, постепенно снижается. Для его восстановления к первичному уровню нужно заменить изношенные элементы модуля.

• Наращивание мощности – чтобы получать больше энергии, нужно купить и установить дополнительные ячейки.

Энергия солнца – щедрый дар природы

Технологии по сбору, накоплению и использованию энергии солнца давно разрабатываются в ведущих странах мира. Запасы природных ископаемых не бесконечны, число аварий от использования газа постоянно растет, к тому же и газ, и электричество для семей, проживающих в собственных домах, перестали быть доступными, съедая львиную долю бюджета.

Солнечные батареи в Украине только начинают использоваться. Жители южных регионов активнее присматриваются к данному оборудованию, ведь области, где солнца много, вполне могут со временем почти полностью перейти на данный источник энергии. Солнечные панели, которые можно установить на крыше или даже на газоне приусадебного участка, аккумулируют солнечные лучи, преображая их в электроэнергию посредством специальных модулей. Срок работы солнечной батареи составляет 20 и более лет!

Материал подготовлен: Dushik.com.ua