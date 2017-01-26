Доставка товаров с AliExpress станет платной

Украинцы заказывают через этот сайт миллионы единиц товаров в иностранных магазинах. Например, только Новая почта доставила в нашу страну с AliExpress 1,5 млн посылок за пять месяцев. А президент Украинской ассоциации директ маркетинга Валентин Калашник оценивает, что за год в Украину приходит точно более 10 млн отправлений от продавцов AliExpress.

Что же будет теперь? За товары из Поднебесной придется переплачивать? Оказывается, что все на самом деле не настолько плохо, как кажется.

Почему китайцы пошли на непопулярный шаг

С 7 февраля товарам, которые отправляют продавцы с AliExpress в Украину, будет присваиваться специальный трекинг-номер для дистанционного отслеживания посылки. За трекинг придется доплатить. Ранее торговцы могли отсылать бесплатно простые отправления, которые невозможно было отследить.

Как разъяснили LIGA.net в Укрпочте, такой шаг являются частью глобальной стратегии AliExpress, направленной на предотвращение случаев мошенничества со стороны как отправителя, так и получателя товара. Обязательный трекинг также уменьшает вероятность потери посылки в пути. Валентин Калашник добавляет, что у китайцев не получилось работать с Украиной по бестрекинговой схеме в первую очередь по вине самих местных партнеров. AliExpress не удавалось получать детальную информацию о международных отправлениях на территории Украины. И часто возникали спорные ситуации, разрешение которых могло обойтись торговой площадке дороже, чем сам проблемный товар. Технология трекинга, по его словам, позволит видеть, когда посылка оказывается на границе, когда попадает в местный сортировочный центр, отправляется с курьером к получателю, приходит по адресу и так далее.

"Частные компании, такие как Новая почта, изначально доставляли посылки с трекингом. То есть нововведение АliExpress, по сути, относится к национальному оператору (Укрпочте. - Авт.). Таким образом китайский онлайн-гигант унифицирует свои требования к качеству доставки в Украину по отношению ко всем провайдерам этой услуги", - сообщили в пресс-службе Новой почты.

Кого коснется новая норма

Как рассказывает управляющий партнер интернет-магазина F.ua Дмитрий Покотило, отмена опции бесплатной доставки практически не повлияет на объем посылок. Разве что за самые дешевые товары, у которых не было трекинга, по его словам, придется заплатить больше. "Следствием этого нововведения могут стать незначительные изменения расценок на товары, представленные на AliExpress", - подтверждают в Новой почте.

Украинцы часто заказывают на AliExpress товары, которые стоят всего несколько долларов. Например, аксессуары для смартфона. Вот простой пример: если раньше за алюминиевый бампер на iPhone нужно было заплатить $1,3, то теперь за его доставку в Украину придется доплатить еще $1,6.

При этом стоит подчеркнуть, что отдельная наценка за трекинг появится далеко не на всех товарах. Пусть даже самых дешевых. "Новые правила не скажутся на цене доставки. Скорее, продавцы учтут ее в цене самого товара и найдут способ удержать конкурентные цены", - подчеркивает региональный директор по развитию AliExpress в компании Alibaba.com Марк Завадский. И действительно: сейчас многие продавцы на китайской торговой площадке по-прежнему доставляют товары в Украину бесплатно. Даже если они стоят чуть больше доллара.

Местные почтовые операторы тоже будут стараться уменьшить расходы украинских покупателей в борьбе за долю на международном рынке. "Для клиентов, которые при оформлении товара заказывают доставку через нашего партнера в Китае (SF Express), доставка останется бесплатной", - подчеркивают в Новой почте. В Укрпочте же сообщают, что совместно с AliExpress и Сainiao (логистической компанией группы Alibaba) также начали разработку нового продукта с частичным трекингом для экономичной доставки. Продавцы на AliExpress смогут предлагать услугу покупателям бесплатно.

Стас Юрасов, ЛIГАБiзнесIнформ