Анекдоты недели - 86

Вчера зашел в магазин "Все для футбола".
Купил там пиво, сигареты и телевизор.
***
Хорошо быть ежиком - никто не сядет на шею.
***
"Времени вагон" плавно переходит в "поезд ушел".
***
В Гидрометцентре поставили новый суперкомпьютер!
Наконец-то и они смогут узнавать погоду в интернете...
***
Блондинка познакомилась с парнем:
- А спортом ты занимаешься?
Он - гордо:
- Хожу на греко-римскую борьбу.
- А ты за греков или за римлян?
***
- Расскажи что-нибудь веселое!
- Из своей жизни?
- Нет, веселое!
***
Первое правило социолога - никогда не делать опрос общественного мнения в понедельник утром.
***
Красивая блондинка с грудью четвертого размера, по ошибке заглянувшая на чужой корпоратив, испортила настроение отдых всей женской половине коллектива.
***
В каждой женщине живет стерва, дура, ведьма, ангел и прекрасная принцесса! Так что ребята, помните, что разбудите, то и получите!
***
Чтобы кожа рук не шелушилась от мороза, возьмите половину лимона, щепотку соли, бутылку текилы и не выходите на улицу.
***
Весть о задержке зарплаты резко поменяла cекcуальную ориентацию начальника в глазах коллектива.
***
- Моня, зачем нужно было посылать Сему матом? Он же гинеколог! Достаточно сказать: «Сема, иди, работай!»
***
- А почему девушки ждут принца именно на белом коне?
- Символично просто. Белый конь, как белый флаг. И всё ясно. Сдаваться приехали.
***
- Официант, вина и фруктов!
- Поконкретнее, пожалуйста!
- Сто грамм водки и огурец!
***
Девушка пришла к врачу. Тот глянул:
- Раздевайтесь.
- Доктор, но у меня болит ухо!
- Так вам надо к отоларингологу.
- А вы кто?
- А я окулист.
***
Приходит муж домой и видит, как его жена расхаживает голая по квартире.
- Милая у тебя же столько платьев...
Открывает шкаф.
- Вот посмотри - синее, жёлтое, красное, белое, зелёное, оранжевое, привет, Витёк, фиолетовое...
Люди, которые хотят выиграть "Мерседес" за лайк в соцсетях, вы понимаете, что это из-за вас инопланетяне не хотят с нами...
Слышала, что у стильной женщины обувь и машина должны быть одного цвета! Купила себе жёлтые сапоги, чтобы к маршрутке подходили....
Квашеная капуста - самая классная закуска: и выставить не стыдно, и сожрут - не жалко....
Хрен с ним, с алкоголем, вы лучше скажите, в течение какого времени из организма полностью выводится холодец и оливье?...
Дамам на заметку: если хотите скрыть свой возраст, делайте вид, что не знаете, что такое дискета....