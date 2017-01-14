Анекдоты недели - 86 Умная, воспитанная, интеллигентная, вроде даже добрая! Но, блин, как сажусь с ребенком за уроки, как будто два срока отмотала.

Вчера зашел в магазин "Все для футбола".

Купил там пиво, сигареты и телевизор.

***

Хорошо быть ежиком - никто не сядет на шею.

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"Времени вагон" плавно переходит в "поезд ушел".

***

В Гидрометцентре поставили новый суперкомпьютер!

Наконец-то и они смогут узнавать погоду в интернете...

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Блондинка познакомилась с парнем:

- А спортом ты занимаешься?

Он - гордо:

- Хожу на греко-римскую борьбу.

- А ты за греков или за римлян?

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- Расскажи что-нибудь веселое!

- Из своей жизни?

- Нет, веселое!

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Первое правило социолога - никогда не делать опрос общественного мнения в понедельник утром.

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Красивая блондинка с грудью четвертого размера, по ошибке заглянувшая на чужой корпоратив, испортила настроение отдых всей женской половине коллектива.

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В каждой женщине живет стерва, дура, ведьма, ангел и прекрасная принцесса! Так что ребята, помните, что разбудите, то и получите!

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Чтобы кожа рук не шелушилась от мороза, возьмите половину лимона, щепотку соли, бутылку текилы и не выходите на улицу.

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Весть о задержке зарплаты резко поменяла cекcуальную ориентацию начальника в глазах коллектива.

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- Моня, зачем нужно было посылать Сему матом? Он же гинеколог! Достаточно сказать: «Сема, иди, работай!»

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- А почему девушки ждут принца именно на белом коне?

- Символично просто. Белый конь, как белый флаг. И всё ясно. Сдаваться приехали.

***

- Официант, вина и фруктов!

- Поконкретнее, пожалуйста!

- Сто грамм водки и огурец!

***

Девушка пришла к врачу. Тот глянул:

- Раздевайтесь.

- Доктор, но у меня болит ухо!

- Так вам надо к отоларингологу.

- А вы кто?

- А я окулист.

***

Приходит муж домой и видит, как его жена расхаживает голая по квартире.

- Милая у тебя же столько платьев...

Открывает шкаф.

- Вот посмотри - синее, жёлтое, красное, белое, зелёное, оранжевое, привет, Витёк, фиолетовое...