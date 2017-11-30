22 декабря в истории 22 декабря именины празднуют: Владимир, Александр, Анна, Василий, Степан.

День энергетика

День работников дипломатической службы

Знаменательные события

69 - после длительной гражданской войны во главе Римской империи стал Тит Флавий Веспасиан, основатель династии Флавиев

1216 - Папа Римский Гонорий III утвердил орден странствующих проповедников (доминиканцев), основанный испанским монахом Домиником 1215 года

1790 - в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 гг русские войска взяли штурмом крепость Измаил, что фактически предопределило победу русских в этой войне

1857 - Почтовый департамент Российской империи издал циркуляр «О введении почтовых марок для всеобщего пользования», начиная с нового года

1895 - немецкий физик Вильгельм Рентген обработал лучами руку своей жены «Х-лучами», получив один из первых в мире рентгеновский снимок (самый первый получил украинский физик Иван Пулюй)

1917 - председатель правительства Украинской Народной Республики Владимир Винниченко подписал распоряжение о создании Генерального секретарства по международным делам

1917 - в Харькове состоялся мятеж против Украинской Народной Республики, установлено большевистскую власть и созван III экстренный съезд советов Донецко-Криворожского бассейна

1917 - Конгресс США ввел в стране «сухой закон»

1920 - На VIII съезде Советов был принят Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО)

1938 - у берегов Южной Африки поймали первую латимерию (древнейшая из современных рыб)

1941 - британский премьер-министр Уинстон Черчилль прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Франклином Рузвельтом по объединению англо-американских усилий и выработки общей стратегии в войне против Германии и Японии. Результатом переговоров стало создание «Объединенных Наций»

1972 - в Белой Церкви на комбинате шин и резинотехнических изделий выпустили первую продукцию

1988 - Южно-Африканская Республика подписала с ООН соглашение, согласно которому получила независимость последняя в Африке колония - Намибия

1989 - в Румынии победила народная революция, направленная против режима Николае Чаушеску, к власти пришел Фронт национального спасения

1989 - Падение Берлинской стены - по соглашению между руководителями Западной и Восточной Германии впервые после возведения «берлинской стены» Бранденбургские ворота были открыты для свободного прохода через них граждан обоих государств

1999 - на посту премьер-министра Украины утвержден бывший председатель Национального банка Виктора Ющенко

22 декабря родились

1702 - Жан Этьен Лиотар, швейцарский художник. Помимо множества портретов, из которых многие были гравированные, им выполнено несколько картин

1742 - Даниил Сушковський (Самойлович), украинский медик, основатель эпидемиологии в Российской империи, основатель первого в Украине научного медицинского общества. Первым доказал возможность противочумной прививки

1833 - Марко Вовчок (Мария Александровна Вилинская), украинская писательница («Кармелюк», «Невольница», «Институтка»)

1823 - Жан Фабр французский энтомолог, писатель

1858 - Джакомо Пуччини, выдающийся итальянский композитор, автор 12 опер ( «Манон Леско», «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй», «Турандот» и др.)

1872 - Камиль Герен, французский ученый, один из создателей противотуберкулезной вакцины

1879 - Анна Юрчакова, украинская драматическая актриса. Наибольший успех имела в роли Риты в пьесе В. Винниченко «Черная пантера и белый медведь»

1894 - Лятошинский Борис Николаевич, украинский композитор, один из основоположников современного направления в украинской музыке

1937 - Эдуард Успенский советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг

1939 - Лео Бокерия российский кардиохирург, ученый и организатор медицинской науки, академик

1972 - Ванесса Паради, французская певица и киноактриса

Умерли в 22 декабря

1616 - Якоб Лемер голландский мореплаватель

1867 - Теодор Руссо французский художник-пейзажист, основатель барбизонской школы

1919 - Герман Вайнгертнер немецкий гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион

1931 - Лидия Цераская русский и советский ученый-астроном

1936 - Николай Островский советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь»

1943 - Беатрис Поттер английская детская писательница и художник

2005 - Сергей Островой советский и российский поэт-песенник.