РФ разместила в Крыму 2 дивизион ЗРК С-400, чтобы сбивать украинские ракеты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что развертывание зенитно-ракетных систем С-400 в Крыму вызвано "провокационной диверсионной деятельностью" на российско-украинской границе.

"Принятие российской стороной всех необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-то, а должно восприниматься как именно обеспечение собственной безопасности, на что, естественно, у российской стороны есть полное суверенное право", - заявил Песков.

Накануне Россия под Севастополем развернула второй по счету дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400.

ЗРК будут контролировать воздушное пространство на границе с материковой Украиной - над заливом Сиваш и городами Армянск и Чонгар, где проходит административная граница и располагаются КПП.

СМИ со ссылкой на источник в российских силовых структурах в Крыму пишут, что задачей второго дивизиона С-400 является обнаружениие и при необходимости уничтожение "воздушных объектов со стороны Украины, угрожающие Крыму".

Ракетные учения Украины рядом с Крымом, ноябрь-декабрь 2016 года



Собеседник агентства также особо отметил, что "Украина не только усиливает агрессивную риторику в отношении Крыма", но и проводит испытания крылатых ракет.

"Эти воздушные маневры представляют для полуострова опасность, поскольку траектория их полета практически непредсказуема", - рассказал источник РИА Новости.

Поэтому, добавил сотрудник силовых структур, в Крыму продолжает формироваться эшелонированная система противовоздушной обороны.

В Госдуме России размещение второго дивизиона ЗРК С-400 в Крыму назвали "предупредительным сигналом украинским создателям крылатых ракет".

Там также подчеркнули, что подразделения С-400, располагающиеся в разных частях Крыма, создают плотное кольцо ПВО без "мертвых зон".

Российские войска в Крыму

В начале ноября 2017 года начальник Генштаба России Валерий Герасимов объявил, что в Крыму создана самодостаточная группировка российских войск.

В ее состав вошли военно-морская база, армейский корпус и две дивизии - одна авиационная, а вторая - противовоздушной обороны, куда вошел дивизион С-400 в районе Феодосии. Новый дивизион ЗРК развернут в Севастополе.

Зенитные ракетные системы С-400 Триумф, предназначенные для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Триумф может поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км и тактические баллистические цели на дальности до 60 км: крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации, боеголовки баллистических ракет.

В Крыму Россия развернула 31-ю дивизия противовоздушной обороны Военно-космических сил в составе 12-го зенитного ракетного полка и 18-го зенитного ракетного полка с пунктом постоянной дислокации в Феодосии.

Также в Крыму располагается система радиолокационной разведки в виде третьего радиотехнического полка, дислоцированного в Любимовке.

Помимо этого, на аннексированном полуострове есть загоризонтная радиолокационная станция Подсолнух, а на мысе Херсонес Россия сооружает РЛС системы предупреждения о ракетном нападении Воронеж.

Истребительно-авиационное прикрытие Крыма обеспечивает 27-я смешанная авиационная дивизия в Бельбеке в составе 37-го смешанного авиационного полка с самолетами Су-24М и Су-25 и 38-го истребительного авиаполка с самолетами Су-27 и Су-30М.

Еще в 2014 году в ВСУ заявили, что Россия развернула в Крыму ракетные комплексы Искандер, основной целью которых является уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.

Американское военно-политическое издание National Interest считает Искандеры самым опасным оружием России. Масштаб ущерба от его удара сравнивают с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Кроме того, в Крыму разместили самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования Панцирь-С, предназначенный для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

Также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Также в России заявили о восстановлении дивизионного шахтного берегового ракетного комплекса Утес недалеко от Балакалавы.

Этот комплекс при внешнем целеуказании может прикрывать побережье протяженностью в несколько сотен километров. Мощная кумулятивно-фугасная или ядерная боевая часть позволяет вывести из строя одной ракетой корабль любого класса.

15 марта 2015 года стало известно, что в марте 2014 года Россия развернула на полуострове несколько комплексов Бастион.

Источник: "Корреспондент"