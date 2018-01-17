Мир

Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Вчера 20:58134

Начинается новая эра космических технологий

Сверхтяжелая ракета, созданная частным предприятием, впервые вывела на орбиту полезный груз. Это гигантский скачок в развитии цивилизации.

Что сделал Илон Маск впервые и чем замечателен запуск:

  1. Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy может вывести на околоземную орбиту 64 тонны груза. Это в два с половиной раза больше, чем может поднять самая тяжелая и применяемая на данный момент ракета Delta. Такая грузоподъемность позволяет запускать тяжелые космические корабли, станции, снаряжать экспедиции, выводить сразу большие партии спутников на орбиту. Высота Falcon Heаvy - 70 м, диаметр 12,2 м, полная масса 1420 тонн.

    Это не самая большая в мире сверхтяжелая ракета: американский Saturn стал самым большим, вторая за ним - советская "Энергия". Но эти проекты были сверхдорогими, использовать их для коммерческих запусков было нерентабельно, и потому последний запуск "Энергии" состоялся в 1988 году, и 30 лет сверхтяжелые ракеты не запускались.

  2. Революционным изменением конструкции является способность возвращать стартовые ступени ракеты на землю для повторного использования. Это резко удешевляет стоимость. В запуске Falcon Heаvy впервые использовались две ступени, которые ранее уже дважды работали и возвращались при запусках ракеты Falcon-9. Модульная конструкция ракет Маска позволяет использовать одни и те же ступени в двух типах ракет. Эти две ступени вернулись снова и будут подготовлены к повторному применению. Это уникальное техническое достижение.

  3. Не все у Маска еще получилось при первом успешном запуске. Центральная разгонная ступень не смогла благополучно приводниться на морскую платформу и была потеряна в океане. Но это первое испытание приземления центральной ступени в истории космоса.

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  4. В 2017 году частная компания Маска произвела 18 запусков ракет – это больше, чем все страны мира, за исключением России. Все запуски Маска – успешные. Россия произвела 19 запусков, но успешных столько же – 18. Однако Маск стал лидером мирового рынка по весу выведенной на орбиту полезной нагрузки, ведь он запускал более тяжелые ракеты, чем РФ.

  5. В 2017 году Маск стал лидером рынка запусков тяжелых ракетоносителей. Falcon-9 обрушил цены даже ниже российских и стал выгоднее, чем российский "Протон". Ни один "Протон" не стартовал в течение всего года.

  6. С момента первого запуска ракеты Маском до старта Falcon Heavy прошло всего 12 лет. Маск уже ведет проектирование еще более мощной ракеты. Он показал, что в самые короткие сроки в современном мире люди способны осуществить инновации планетарного масштаба, которые продвигают вперед цивилизацию. Пример работы проекта Space X поучителен для всех.

  7. Ракета Falcon Heavy, чей первый пуск завершился успешно, запустила в космос спорткар Tesla Roadster, в котором играет песня Space Oddity Дэвида Боуи. На момент выхода в космос телеметрия показывала, что машина со скоростью свыше 10000 км/ч направляется к Марсу и скорость растет. Это, на данный момент, безусловно самый быстрый автомобиль в мире. На его бортовом мониторе одна фраза: Dont panic - "Не паникуйте".

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Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"

Общество
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