14 июля в истории 14 июля именины празднуют: Ангелина, Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Петр.

Знаменательные события

1099 - крестоносцы во время 1-го крестового похода 1096—1099 во главе с Готфридом Бульонским осадили Иерусалим и на следующий день заняли его

1700 - подписан Константинопольский мирный договор, ставший итогом Азовских походов Петра I

1743 - Гаврила Державин русский поэт эпохи Просвещения, представитель классицизма

1789 - революционно настроенное население берет крепость Бастилию в Париже во время Великой французской революции (сегодня на месте крепости расположена площадь)

1860 - создано главное финансовое учреждение Российской империи - Государственный банк

1894 – во Львове состоялся первый в украинской истории футбольный матч (между командами Львова и Кракова)

1896 - на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль

1897 - Российская империя официально объявила Воскресенье выходным днём

1900 - во Львове состоялся второй съезд украинской молодежи, на котором было объявлено о начале борьбы молодых людей за независимость Украины

1903 - состоялся ввод в эксплуатацию Великого Сибирского пути (Транссибирской магистрали)

1918 - железнодорожники Украины начали забастовку, которая за несколько дней охватила всю страну

1933 - нацисты установили однопартийность в политической системе Германии, то есть запретили деятельность всех политических партий, кроме собственной

1941 - во время Второй мировой войны советские войска впервые применили боевые машины реактивной артиллерии "Катюша"

1946 - вышло в свет первое издание книги доктора Бенджамина Спока «Уход за ребенком и его воспитание»

1956 - государственное пенсионное обеспечение было введено Верховным Советом СССР

1964 - известный итальянский актер и певец Адриано Челентано женился на актрисе Клаудии Мори

1968 - между СССР и США открылись первые коммерческие авиарейсы

1969 – начало футбольной войны между Сальвадором и Гондурасом

2000 - Георгий Гонгадзе официально обратился к генпркурору Украины Михаилу Потребенько с письмом, в котором изложил факты слежки за ним работников милиции и неизвестных лиц

14 июля родились

1602 - Джулио Мазарини, французский кардинал, имел огромное влияние на политику Франции - в какой-то степени ею руководил

1800 - Жан Дюма, французский химик и государственный деятель, считается одним из основателей органической химии

1862 - Густав Климт австрийский художник, основоположник модерна

1891 - Александр Волков советский писатель, автор серии книг о Волшебнике изумрудного города

1897 - Миросла́в Ирча́н (наст. Андрей Дмитриевич Бабьюк), украинский поэт, прозаик, публицист, драматург, переводчик, литературовед, журналист, историк, издатель

1903 - Ирвинг Стоун, американский писатель, известный в мировой литературе как основоположник биографического романа ( написал романы о жизни таких известных людей как Винсент Ван Гог, Джек Лондон, Зигмунд Фрейд, Чарльз Дарвин и многих других)

1910 - Уильям Ханна, один из создателей мультипликационных героев Тома и Джерри

1913 - Форд Джеральд, 38-й президент США

1918 - Ингмар Бергман, культовый шведский кинорежиссёр

1918 - Джей Форрестер, американский инженер, разработчик теории системной динамики, принимал активное участие в создании первых компьютеров.

1939 - Карел Готт, "король чешской поп-музыки", доминирует на сцена более 40 лет.

1942 - Хавьер Солана, испанский политический деятель, ученый-физик, экс-генеральный секретарь НАТО, талантливый дипломат (долгое время считался архитектором внешней политики Евросоюза)

1946 - Владимир Белоусов советский спортсмен (прыгун с трамплина) и тренер, олимпийский чемпион

1947 - Брюховецкий Вячеслав Степанович, украинский литературовед, педагог и общественный деятель (известен, прежде всего тем, что долгое время был ректором Национального университета «Киево-Могилянская академия».

Умерли 14 июля

1722 – Иван Скоропадский, гетьман Левобережной Украины

1704 - Софья Романова русская царица, правительница-регентша России (1682-1689), сестра Петра I

1808 – Ведель Артем Лукьянович, украинский композитор, дирижер, певец, скрипач

1817 - Жермена де Сталь французская писательница и публицистка

1827 - Огюстен Жан Френель, французский физик

1882 – Павел Заболотский – Десятовский, украинский врач, ботаник, этнограф, автор 40 трудов по хирургии и стоматологии, анестезиолог – новатор

1910 - Мариус Петипа французский и российский балетмейстер, театральный деятель и педагог

1939 - Альфонс Муха чешский живописец, театральный художник, иллюстратор

1968 - Константин Паустовский советский писатель

1991 – Морозенко Павел Семенович, советский актер театра и кино. Заслуженный артист УССР

1993 - Николай Реймерс советский эколог, зоолог, доктор биологических наук, профессор

1995 – Олесь Гончар, украинский писатель

1995 – Владимир (Романюк), Патриарх Украинской Православной Церкви (Киевский Патриархат).