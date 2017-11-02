14 июля в истории

Знаменательные события
1099 - крестоносцы во время 1-го крестового похода 1096—1099 во главе с Готфридом Бульонским осадили Иерусалим и на следующий день заняли его
1700 - подписан Константинопольский мирный договор, ставший итогом Азовских походов Петра I
1743 - Гаврила Державин русский поэт эпохи Просвещения, представитель классицизма
1789 - революционно настроенное население берет крепость Бастилию в Париже во время Великой французской революции (сегодня на месте крепости расположена площадь)
1860 - создано главное финансовое учреждение Российской империи - Государственный банк
1894 – во Львове состоялся первый в украинской истории футбольный матч (между командами Львова и Кракова)
1896 - на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль
1897 - Российская империя официально объявила Воскресенье выходным днём
1900 - во Львове состоялся второй съезд украинской молодежи, на котором было объявлено о начале борьбы молодых людей за независимость Украины
1903 - состоялся ввод в эксплуатацию Великого Сибирского пути (Транссибирской магистрали)
1918 - железнодорожники Украины начали забастовку, которая за несколько дней охватила всю страну
1933 - нацисты установили однопартийность в политической системе Германии, то есть запретили деятельность всех политических партий, кроме собственной
1941 - во время Второй мировой войны советские войска впервые применили боевые машины реактивной артиллерии "Катюша"
1946 - вышло в свет первое издание книги доктора Бенджамина Спока «Уход за ребенком и его воспитание»
1956 - государственное пенсионное обеспечение было введено Верховным Советом СССР
1964 - известный итальянский актер и певец Адриано Челентано женился на актрисе Клаудии Мори
1968 - между СССР и США открылись первые коммерческие авиарейсы
1969 – начало футбольной войны между Сальвадором и Гондурасом
2000 - Георгий Гонгадзе официально обратился к генпркурору Украины Михаилу Потребенько с письмом, в котором изложил факты слежки за ним работников милиции и неизвестных лиц
14 июля родились
1602 - Джулио Мазарини, французский кардинал, имел огромное влияние на политику Франции - в какой-то степени ею руководил
1800 - Жан Дюма, французский химик и государственный деятель, считается одним из основателей органической химии
1862 - Густав Климт австрийский художник, основоположник модерна
1891 - Александр Волков советский писатель, автор серии книг о Волшебнике изумрудного города
1897 - Миросла́в Ирча́н (наст. Андрей Дмитриевич Бабьюк), украинский поэт, прозаик, публицист, драматург, переводчик, литературовед, журналист, историк, издатель
1903 - Ирвинг Стоун, американский писатель, известный в мировой литературе как основоположник биографического романа ( написал романы о жизни таких известных людей как Винсент Ван Гог, Джек Лондон, Зигмунд Фрейд, Чарльз Дарвин и многих других)
1910 - Уильям Ханна, один из создателей мультипликационных героев Тома и Джерри
1913 - Форд Джеральд, 38-й президент США
1918 - Ингмар Бергман, культовый шведский кинорежиссёр
1918 - Джей Форрестер, американский инженер, разработчик теории системной динамики, принимал активное участие в создании первых компьютеров.
1939 - Карел Готт, "король чешской поп-музыки", доминирует на сцена более 40 лет.
1942 - Хавьер Солана, испанский политический деятель, ученый-физик, экс-генеральный секретарь НАТО, талантливый дипломат (долгое время считался архитектором внешней политики Евросоюза)
1946 - Владимир Белоусов советский спортсмен (прыгун с трамплина) и тренер, олимпийский чемпион
1947 - Брюховецкий Вячеслав Степанович, украинский литературовед, педагог и общественный деятель (известен, прежде всего тем, что долгое время был ректором Национального университета «Киево-Могилянская академия».
Умерли 14 июля
1722 – Иван Скоропадский, гетьман Левобережной Украины
1704 - Софья Романова русская царица, правительница-регентша России (1682-1689), сестра Петра I
1808 – Ведель Артем Лукьянович, украинский композитор, дирижер, певец, скрипач
1817 - Жермена де Сталь французская писательница и публицистка
1827 - Огюстен Жан Френель, французский физик
1882 – Павел Заболотский – Десятовский, украинский врач, ботаник, этнограф, автор 40 трудов по хирургии и стоматологии, анестезиолог – новатор
1910 - Мариус Петипа французский и российский балетмейстер, театральный деятель и педагог
1939 - Альфонс Муха чешский живописец, театральный художник, иллюстратор
1968 - Константин Паустовский советский писатель
1991 – Морозенко Павел Семенович, советский актер театра и кино. Заслуженный артист УССР
1993 - Николай Реймерс советский эколог, зоолог, доктор биологических наук, профессор
1995 – Олесь Гончар, украинский писатель
1995 – Владимир (Романюк), Патриарх Украинской Православной Церкви (Киевский Патриархат).
2 ноября именины празднуют: Артемий, Валерий. Дмитрий, Иван, Клавдия, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Феликс....