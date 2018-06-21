Как заряжать электромобиль – полная информация о зарядке электрокаров Современные авто, работающие на электричестве, становятся все более популярными в Украине. От покупки экономного и экологичного транспорта украинцев удерживают лишь вопросы зарядки. Поэтому рассмотрим: как, где и сколько заряжается электромобиль.

Бесшумные и быстрые электрокары – авто будущего. И это ни у кого не вызывает сомнений. Но можно ли сегодня приобрести такой транспорт и быть уверенным в возможности свободно его зарядить?

Как можно зарядить электромобиль?

Существует несколько способов зарядить аккумулятор электрокара:

• от стандартной бытовой заземленной розетки (16 А);

• от домашней индивидуальной либо бизнес зарядной станции;

• в одной из точек электрозаправок «ТОКА».

Домашняя и коммерческая электрозарядная станция

Отличием станции от розетки является время зарядки электромобиля. Машина зарядится в 2 раза скорее. Кроме того, разъем подбирается именно под вашу модель авто. Расположить домашнюю станцию можно в гараже и спокойно заряжать электромобиль дома.

Коммерческий вариант – это возможность расширения бизнеса и получения дополнительной прибыли. Такая станция подходит для владельцев ресторанов и баров, развлекательных, бизнес и торговых центров, традиционных заправочных станций и парковок.

Кроме того, что клиент будет заряжать у вас авто, он станет потребителем и основного типа услуг. Очень удобно, поставив электромобиль на зарядку, заняться спортом, пообедать, пройтись за покупками или посмотреть фильм.

Как только вы откроете у себя электрозарядную станцию, в тот же час ее местоположение и другие ваши услуги внесут на международную карту. Владельцы электрокаров следят за появлением таких мест и сразу начнут к вам обращаться.

Сеть ЗУ «ТОКА»

Преимуществом ЗУ «ТОКА» является быстрое время зарядки авто. Возьмем, к примеру, Nissan Leaf. Если дома ему нужно стоять на зарядке около 8 часов (время зарядки у разных моделей немного отличается), то на станции батарея зарядится всего за 2,5 – 3 часа.

На данный момент электрозаправки «ТОКА» вы найдете в столице Украины, Одессе и Львове. В течение 2018 года новые точки появятся на трассе Киев – Чоп (Е95), соединяющей столицу со Львовом. До конца года в самом Киеве смонтироуют еще 170 ЗУ, а в Одессе – 60.

В «ТОКА» заряжают электроавто с разъемами J1772 и Mennekes Type 2. К ним относятся:

• модели из Европы и Америки Tesla;

• Mercedes (B Class E‐Celi; S500 PHEV; SLS EV; Vito E‐Cell Van);

• Renault (Fluence; Kangoo; Zoe; Zoe 2013)

• и многие другие. Полный список: https://toka.energy/faq/

Кстати, есть один способ заряжать авто возле дома: по договору с ОСМД или ЖЭУ электрозарядную станцию «ТОКА» устанавливают на территории радом с вашим жильем. Специалисты этой компании берут на себя монтаж, пуск и наладку ЗУ.

Запас хода электромобиля

Неправильно было бы закончить статью не рассказав о том, какие авто практичнее по запасу хода, то есть сколько километров они проедут на одной зарядке. Итак, рейтинг самых выгодных в этом плане машин.

Бесспорными лидерами являются авто Тесла: Model S – 594 км, Model 3 – 500 км, Model X – 475 км. На 4 месте – Renault ZOE – 400 км; на 5 – Chevrolet Bolt EV – 385 км. Шестую и седьмую позицию делят BYD e6 и Volkswagen e-Golf с запасом хода 300 км. На 8 месте Nissan Leaf – 250 км. Завершают рейтинг Hyundai Ioniq Electric и BMW i3 с запасом хода – 200 км.

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