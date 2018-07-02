Интернет-распродажа итальянской обуви Люферы, слипоны, сникерсы, эспадрильи, мокасины, босоножки, туфли и другие модные модели стильной итальянской обуви для украинцев на распродаже в интернет-магазине по адекватным ценам и со скидками до 40%.

Если вы знаете толк в брендовой итальянской обуви, для вас станет приятной новостью возможность в одном каталоге найти такие популярные торговые марки, как AGL и Albano, Stuart Weitzman и Armani Jeans, Ted Baker и Moschino, и свыше ста других популярных производителей.

Sale!!!

Вся эта натуральная высококачественная итальянская обувь для мужчин и женщин доступна из любого города Украины в интернет-магазине Pompidou круглый год, а сейчас еще и по распродаже со скидками 30, 40 %. Кроме того, заветное «sale» распространяется и на аксессуары.

Распродаются актуальные в этом сезоне модные кошельки, дамские сумки, рюкзаки и клатчи. Оригинальные аксессуары из Италии гармонично завершат и дополнят безупречный современный образ как гламурной, так и спортивной модницы или элегантного денди.

Достоинства итальянской обуви

Италия – один из лидеров по производству обуви в мире (было бы странно, если бы страна в форме сапога не приложила бы все усилия, чтобы выпускать лучшую обувь). Ее популярность основывается на трех китах:

комфортный дизайн. Красота и практичность каждой модели выверяется разработчиками на протяжении многих лет, чтобы обувь даже на шпильке, носилась, как тапочки. Любая модель не натирает и садится на ногу, как влитая, защищая, а не деформируя стопу; натуральные материалы. Никаких заменителей только качественные настоящие вещи; стоимость, соответствующая качеству. Итальянскую обувь никак нельзя назвать дешевой. Это обувь для тех, кто любит себя, ценит свое здоровье и ноги. Тем приятнее воспользоваться скидками, которые предлагает интернет-магазин.

Почему Pompidou?

Эта компания уже давно на украинском рынке, за прошедшее время ее сотрудники не только выяснили, какие модели пользуются наибольшим спросом у мужчин и женщин, но и наладили отличный сервис.

В интернет-магазине покупки можно совершать круглосуточно, выбирая обувь, которая всегда в наличии, из огромного каталога. Для тех, кто любит все посмотреть и померить есть бутики во Львове и Трускавце.

Компания обслуживает клиентов без предоплаты. Сначала вы получаете и меряете обувь, и только потом отправляете деньги. Модель не подошла или не тот размер, можно заменить или отказаться от покупки. Кстати, доставка быстрая и бесплатная.

Итальянскую обувь от pompidou.com.ua – вам так понравится носить, что не захочется снимать!

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