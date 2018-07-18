Новый модный декор интерьеров в Украине - фотокартины Напечанные на холсте картины – один из актуальнейших трендов декорирования интерьеров. Они обладают массой преимуществ перед рукотворной живописью, самые главные из которых, индивидуальность сюжетов, расцветок и размеров и доступная стоимость.

Многие люди хотят украсить свой дом картинами с семейным портретом или любимыми цветами, пейзажем или репродукцией известного шедевра. Однако для большинства украинцев живопись – финансово недоступная мечта.

И даже когда картина в салоне нравиться и средств хватает, она может не подходить по размерам, стилю и цветовой гамме к домашнему стилю интерьера. Фотокартины лишены всех этих проблем и недостатков. Они относительно недороги, выглядят, как рисованные и создаются под заказ.

Виды и преимущества фотокартин

В интернет-магазинах можно заказать картину не только представленную в каталоге (и те, что продаются, адаптируют под запросы клиентов), но и выполненную по вашему фото или заявке. Размер и формат подачи (одно полотно, диптих или триптих), стиль изображения – все по желанию заказчика.

Расположение изображения горизонтальное или вертикальное тоже на выбор. Специальное окрашивание дает очень реалистичный трехмерный результат и иллюзию ручной работы. Фотопечать экологически безопасными не выгорающими на солнце чернилами наносится на нетканое полотно либо холст.

Картина может выполняться в любой технике, например, присланное фото обрабатывается дизайнером под стиль живописи, винтажа, черно-белого ретро рисунка, комикса и т. д. Самые популярные – модульные картины, это несколько панно с одним изображением или сюжетом, разбитым на несколько сегментов.

Лакировка делает картину глянцевой и неуязвимой к загрязнениям, при необходимости декор можно смело мыть. Картина не нуждается в обрамлении багетом, холсты, натянутые на древесные подрамники имеют удобные крепежи, и их сразу можно вешать на стены.

В зависимости от назначения помещения и вашего вкуса фотокартины изготавливаются на основании рисунка из каталога или личного фото (соответствующего качества) для спален, детских, гостиных, кабинетов и кухонь.

Заказать уникальную фотокартину в Украине вы можете в Интернет-магазине картин Арт-холст: https://art-holst.com.ua/. Продавец гарантирует выполнение заявки за 2 дня, доставку в любой регион страны, доступную стоимость и высокое качество.

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