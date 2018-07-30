Польша имеет более густую сеть дорог и больший процент электрифицированных линий. В целом, это свойственно развитым странам ЕС. Украина же значительно превосходит соседку по объемам грузоперевозок. По этому показателю мы являемся лидером в Европе.

Организация работы железнодорожного транспорта в Украине и Польше отличаются очень сильно. Если в нашей стране еще, по большому счету, действует старая советская модель – когда "Укрзализныця" является монополистом на рынке предоставления услуг магистральной тяги и в пассажирских железнодорожных перевозках, то в компании PKP совсем иные условия работы.

Рынок Польши максимально либерализирован. В стране свыше 70 лицензированных перевозчиков. Доля государственного оператора в грузовой работе составляет порядка 51%.

Не смотря на значительную конкуренцию, в том числе и со стороны самого крупного в ЕС игрока – Deutsche Bahn (Немецкая железнодорожная государственная компания), PKP SA удается улучшать показатели, выходить на рынки соседних стран.

В настоящее время, польская компания считается второй в Европе по объемам грузовых перевозок. Хотя, по сравнению с Украиной, эти показатели выглядят очень скромно.

По результатам 2017 года, грузовое подразделение PKP – PKP Cargo – перевезло 119 млн т грузов, тогда как "Укрзализныця" – почти в 3 раза больше – 339 млн т.

По основному показателю – грузообороту – разница еще более разительная: более чем в 6 раз (31 и 191 млн ткм соответственно).

Сравнение Украины и Польши в разрезе железных дорог Страна Площадь страны, тыс. км2 Население, млн чел. Общая длина ж/д путей, тыс. км Электрофи-цированных ж/д путей, тыс. км Украина 603,7 42 21,6 10,2 Польша 312,7 38 18,8 11,7 Страна Грузоперевозки в 2017 году, млрд ткм Количество грузовых локомотивов* Количество грузовых вагонов* Численность персонала гос. ж/д-компаний, тыс. чел. Украина 191 2 195 67 000 240 Польша 31 1 250 60 000 81 * Рабочий парк подвижного состава.

Больше работы – меньше прибыли

На фоне разницы в грузоперевозках, что является основным источником доходов, финансовые показатели кардинально отличаются. При больших объемах работы "Укрзализныця" показывает гораздо меньшую чистую прибыль.

Если по результатам минувшего года Украинская железная дорога задекларировала чистую прибыль в размере 114 млн грн., то только PKP Cargo за этот же период получила 82 млн злотых (почти 600 млн грн).

Общий финансовый результат польской группы за минувший год на момент публикации материала не был обнародован. Но если брать отчет за 2016 год, то чистая прибыль группы тогда составила 111 млн злотых (800 млн грн), а общая выручка – 7,9 млрд (57,5 млрд грн), показатель EBITDA – более 1 млрд злотых (7 млрд грн).

Соответствующие показатели ПАО "Укрзализныця" за минувший год: выручка – 73,9 млрд грн, EBITDA – 20 млрд грн.

Как видно, при больших объемах работы "Укрзализныця" не намного доходнее и менее прибыльна, чем польская компания. Это можно объяснить различиями в тарифах на грузовые перевозки.

До изменения украинскими железнодорожниками подходов к определению вагонной составляющей весной 2018 года, разница в стоимости перевозок в долларовом эквиваленте составляла 5-10 раз.

После повышения тарифов ситуация несколько изменилась – прибыль УЗ в первой половине 2018 года, по оперативным данным, составит 400 млн грн. Однако до польского грузоперевозчика еще далеко – PKP закончила полугодие с показателем 89,6 млн злотых (650 млн грн).

У PKP нет сложной системы разделения грузов на классы, которая исторически сложилась в Украине. Что касается номенклатуры товаров, то в Польше и в нашей стране она очень похожа. PKP остается главным в стране перевозчиком массовых грузов, таких как уголь, руда, стройматериалы и т.п.

Основные клиенты компании – крупнейшие горнодобывающие, энергетические и металлургические предприятия. Отличие, пожалуй, в том, что в Украине большое значение имеют железная руда, а также зерновые грузы. В Польше на первом месте – твердое топливо.

ТОП-5 грузов в 2017 году (млн т)

PKP Cargo:

Твердое топливо – 57,6

Каменный уголь – 51,7

Строительные материалы – 22,1

Металлы и руды – 12,9

Химические продукты – 6,9

ПАО "Укрзализныця":

Руда железная и марганцевая – 64,9

Каменный уголь – 43,9

Строительные материалы – 41,2

Зерно и продукты помола – 35,7

Черные металлы – 20,8

Основное направление транспортировки в обеих странах – морские порты. Вместе с тем, как и во всем мире, прослеживается тенденция к контейнеризации грузов.

Если проводить долгосрочные аналогии, то можно заметить, что обе компании существенно потеряли в грузовой работе. После реформирования польский перевозчик утратил значительную долю рынка.

Так, в 2007 году компания декларировала, по данным Организации сотрудничества железных дорог, в 5 раз больший грузооборот – порядка 120 млн ткм против нынешних 31. Показатели "Укрзализныци" также упали за этот период, в 3 раза – 512 против 191 млн ткм. Но вызвано это другими причинами.

В обеих компаниях за 10 лет приблизительно на треть уменьшилось количество работников. В группе PKP SA общая численность персонала снизилась со 123 до 81 тыс. человек, в Укрзализныце, несколько меньше, – с 361 до 274 тыс.

Заказы для своих

Как и в Украине, в Польше остро стоит вопрос обновления подвижного состава. Решается он, в основном, путем модернизации старых локомотивов.

К примеру, одной из "рабочих лошадок", на железной дороге остаются магистральные электровозы постоянного тока ЕТ 42 (украинский аналог – ВЛ11) и тепловозы ST44 (аналог – М62), которые выпускались в СССР. Правда, польские локомотивы находятся в лучшем техническом состоянии, чем их украинские аналоги, в которые годами не вкладывались средства.

Главные "рабочие лошадки" на Польской железной дороге, как и в Украине, произведены в СССР

Польской компанией эксплуатируется и новый грузовой подвижной состав. В частности, немецкой компании Siemens. Существенный вклад в модернизацию техники внесли местные производители подвижного состава – компании Pesa и Newag.