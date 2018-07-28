Анекдоты недели - 160 Увидел в магазине газировку «Буратино». Дай, думаю, попробую вкус детства. И взял «Жигулевского».

Сорок два года - это возраст, когда вы как бы начинаете свой второй жизненный марафон, и если в первом марафоне детство было в начале, то во втором марафоне детство будет в конце.

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Хочешь с кем-то познакомиться? Просто скажи: "Мы виделись на дне рождения у Саши". У всех найдется знакомый Саша.

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Бог создавал всех людей разными, но, когда дошел до Китая, ему надоело

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- Дорогой, сходи в магазин. - Но там такой дождь, что и собаку не выгонишь на улицу. - Ну что ты за человек! Сходи без собаки!..

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Что русский матом мгновенно объяснит, то итальянцу еще жестикулировать и жестикулировать...

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- Сосед, почему вы вчера так кричали на свою жену? - Она не хотела говорить, на что потратила деньги. - Ну хорошо, а почему сегодня вы так кричали? - Сегодня она мне сказала...

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Когда японцы увидели, что русские туристы после заваривания чая кладут чайный пакетик в рот и высасывают остатки, они поняли, что за Курильские острова Россия будет бороться до конца.

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- Это правда, что в Украине самые богатые в мире чиновники? - Неправда, самые богатые их жены, дети, племянники, тещи.

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Психиатр спрашивает нового пациента: - Кто вы? - Я - Петр Великий! - Ну, царей у нас много... - А я не царь... Я - атомный ракетный крейсер!

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- Дорогой, а давай мы раскладушку для твоей мамы перенесем с кухни в гостиную. А то как-то неудобно. - Ну конечно, неудобно! Три ночи ты уже не можешь пожрать!

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- Скажи, дорогой, как это ты, такой умный и красивый, женился именно на мне? - А-а-а! Тебя это тоже удивляет...

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На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл свидетелей с лентами не было, невесту у бабок перед подъездом не выкупали, жених шампанское из туфли не пил, гости канат не перетягивали, ж... надувные шары не лопали, морду никто никому не набил... В общем, хрень какая-то, а не свадьба!