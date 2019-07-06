Анекдоты недели - 208

- Ну вот, они вначале цену ставят небольшую, но когда ты подсядешь, начинают накручивать и накручивать - знают, сволочи, что ты уже не соскочишь, и трамбуют тебя ценой как хотят.
- М-да, наркодилеры - те еще гады.
- Какие на фиг наркодилеры?! Я про операторов мобильной связи говорю!
***
Ищу свою половинку:
- Где ты, полудурок?
***
Если вы случайно вместе с едой съели упаковку, не паникуйте: они по составу не очень отличаются!
***
Мама моя удивительная женщина: воздушная, чарующая, обаятельная, лёгкая.
А я вся в папу!.
***
Для кого и пельмень – рафаэлло.
***
Юля застав мужа у любовницы Анжелы, быстро собрала вещи и ушла из дома. Надо сказать, что вещи у Анжелы были дорогие.
***
- Дорогая, а где у нас сахар?
- За 5 лет мог бы и запомнить! В банке из под кофе, на которой написано "соль"!
***
Гости делятся на тех кто хочет поскорей уйти и тех кто подольше остаться, как правило они состоят в браке.
***
Сколько бы детей у женщины не было, младшенький всегда муж.
***
Сколько женщину не корми всё равно в лосины влезет.
***
- Что главное в боксе?
- Шубы!
- Какие ещё шубы?
- Целые передние шубы!
***
Муж разлил кофе на новый ковёр, подскажите, как убрать пятна от крови?
***
- Ты где был?
- На свадьбе у Коляна, ты не представляешь, как набрались!
- Ну почему не представляю - фату сними!
***
- Мой муж – невозможный человек. Он живет одним днем.
- И мой тоже. Ночью ни на что не годится.
***
- Зятек, убей муху, она переносит заразу.
- Угомонитесь, мама, вас она не поднимет.
***
- Моей жене не нравится, что я храплю...
- Так от чего вам хотелось бы избавиться - от храпа или от жены?
***
- Папа, что такое трансвестит?
- Спроси маму, он знает.
***
- Я не могу к тебе вернуться.
- У тебя кто-то появился?
- Рассудок.
***
Петя, как разделить четыре картошки на пятерых человек?
- Не знаю...
- Садись два! Леночка! Тот же вопрос!
- Не знаю...
- Двойка!
Абрамчик, как разделить четыре картошки на пятерых?
- Ой, та не морочьте мне голову, сварите пюре!
***
Поймал муж любовника и избивает...
Жена в отчаянии:
- Что ты делаешь, это же отец твоих детей...
Продам два лома для занятий тяжелой скандинавской ходьбой....
Ничто так не расшатывает нервную систему в понедельник, как всё!...
Я никогда мужу не возражаю. Все равно будет так, как я молчу....
Не худею и не качаюсь к лету, потому что не вижу смысла иметь идеальное тело с лицом завхоза овощебазы....
На своей выпускной ленте Андрей написал домашний адрес, мамин мобильный и группу крови. И не прогадал!...