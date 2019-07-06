Анекдоты недели - 208 Всю ночь наблюдал затмение луны, когда рассвело понял, что это спутниковая тарелка.

- Ну вот, они вначале цену ставят небольшую, но когда ты подсядешь, начинают накручивать и накручивать - знают, сволочи, что ты уже не соскочишь, и трамбуют тебя ценой как хотят.

- М-да, наркодилеры - те еще гады.

- Какие на фиг наркодилеры?! Я про операторов мобильной связи говорю!

***

Ищу свою половинку:

- Где ты, полудурок?

***

Если вы случайно вместе с едой съели упаковку, не паникуйте: они по составу не очень отличаются!

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Мама моя удивительная женщина: воздушная, чарующая, обаятельная, лёгкая.

А я вся в папу!.

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Для кого и пельмень – рафаэлло.

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Юля застав мужа у любовницы Анжелы, быстро собрала вещи и ушла из дома. Надо сказать, что вещи у Анжелы были дорогие.

***

- Дорогая, а где у нас сахар?

- За 5 лет мог бы и запомнить! В банке из под кофе, на которой написано "соль"!

***

Гости делятся на тех кто хочет поскорей уйти и тех кто подольше остаться, как правило они состоят в браке.

***

Сколько бы детей у женщины не было, младшенький всегда муж.

***

Сколько женщину не корми всё равно в лосины влезет.

***

- Что главное в боксе?

- Шубы!

- Какие ещё шубы?

- Целые передние шубы!

***

Муж разлил кофе на новый ковёр, подскажите, как убрать пятна от крови?

***

- Ты где был?

- На свадьбе у Коляна, ты не представляешь, как набрались!

- Ну почему не представляю - фату сними!

***

- Мой муж – невозможный человек. Он живет одним днем.

- И мой тоже. Ночью ни на что не годится.

***

- Зятек, убей муху, она переносит заразу.

- Угомонитесь, мама, вас она не поднимет.

***

- Моей жене не нравится, что я храплю...

- Так от чего вам хотелось бы избавиться - от храпа или от жены?

***

- Папа, что такое трансвестит?

- Спроси маму, он знает.

***

- Я не могу к тебе вернуться.

- У тебя кто-то появился?

- Рассудок.

***

Петя, как разделить четыре картошки на пятерых человек?

- Не знаю...

- Садись два! Леночка! Тот же вопрос!

- Не знаю...

- Двойка!

Абрамчик, как разделить четыре картошки на пятерых?

- Ой, та не морочьте мне голову, сварите пюре!

***

Поймал муж любовника и избивает...

Жена в отчаянии:

- Что ты делаешь, это же отец твоих детей...