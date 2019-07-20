Анекдоты недели - 210 Самая вредная работа у политиков: столько вреда не приносит никто.

Большой ум нужен, чтобы делать маленькие глупости.

С маленьким умом глупости выходят побольше.

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В предвыборных гонках побеждает тот, кто больше всех гонит.

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- Какая милая девочка! Сколько тебе?

- Сто грамм.

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- Поздравляю, сразу видно, что вы женились, прекрасно отглажена рубашка!

- О, да! Это первое, чему жена меня научила.

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- Знаете, почему Кубу называют Островом свободы? По местному преданию, именно на этом острове провел свои счастливейшие 28 лет до женитьбы Робинзон Крузо.

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- Значит, вы говорите, что никогда не ругаетесь матом?

- Так и есть!

- Тогда я вам в три часа ночи перезвоню!

***

Сильно помятый мужик подходит к ларьку и дрожащими губами спрашивает:

- Пиво есть?

Из окошка:

- Пиво - пить!

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- Сёма, наш сын опять получил двойку по математике!

- Надо найти ему опытного репетитора.

- Но задачи ему решал ты!

- Тогда мне репетиторшу.

***

Жена мужу, наблюдая как он ищет свои вещи в шкафу:

- Вот что ты будешь делать когда меня не будет, ты ничего найти не можешь.

- А я просто прятать ничего не буду.

***

- Раньше я следила за своей фигурой!

- А сейчас?

- А сейчас просто наблюдаю за ней.

***

- Привет, что сейчас делаешь?

- Да ничего не делаю, на работе я.

***

- Девушка, а вы замужем?

- Нет.

- А почему?

- Да хрен знает, повезло, наверное.

***

- Алло, привет! Говорить можешь?

- Да. С двух лет.

***

И кто это придумал, что с женщинами сложно? Подошел, обнял, сказал, что красивая, умная... Если совсем ничего в голову не лезет, спроси: "Я не понял, ты похудела, что ли?"

***

Говорят, что рыба полезна для мозга. Не знаю. Я и селёдкой лоб натирал, и карася к голове прикладывал.

***

Я был уверен, что худею, потому что мои штаны стали сползать. Но оказалось, что это мой живот толкает их вниз.

***

— Ты, конечно, гадина и сволочь, но я тебя люблю.

— А ты мудило и урод.

— Но?

— Что «но»?

***

Вам знакомо чувство, когда после 9 дней отдыха, возникает непреодолимое желание наконец-то перестать валяться, спать и жрать, и выйти уже как следует поработать, прям попахать? Мне тоже нет.

***

Нефть дешевеет - бензин дорожает. Нефть дорожает - бензин дорожает. Нефть ничего не делает - бензин дорожает. Бензин целеустремленный. Будь как бензин!