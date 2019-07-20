Анекдоты недели - 210

Большой ум нужен, чтобы делать маленькие глупости.
С маленьким умом глупости выходят побольше.
***
В предвыборных гонках побеждает тот, кто больше всех гонит.
***
- Какая милая девочка! Сколько тебе?
- Сто грамм.
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- Поздравляю, сразу видно, что вы женились, прекрасно отглажена рубашка!
- О, да! Это первое, чему жена меня научила.
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- Знаете, почему Кубу называют Островом свободы? По местному преданию, именно на этом острове провел свои счастливейшие 28 лет до женитьбы Робинзон Крузо.
***
- Значит, вы говорите, что никогда не ругаетесь матом?
- Так и есть!
- Тогда я вам в три часа ночи перезвоню!
***
Сильно помятый мужик подходит к ларьку и дрожащими губами спрашивает:
- Пиво есть?
Из окошка:
- Пиво - пить!
***
- Сёма, наш сын опять получил двойку по математике!
- Надо найти ему опытного репетитора.
- Но задачи ему решал ты!
- Тогда мне репетиторшу.
***
Жена мужу, наблюдая как он ищет свои вещи в шкафу:
- Вот что ты будешь делать когда меня не будет, ты ничего найти не можешь.
- А я просто прятать ничего не буду.
***
- Раньше я следила за своей фигурой!
- А сейчас?
- А сейчас просто наблюдаю за ней.
***
- Привет, что сейчас делаешь?
- Да ничего не делаю, на работе я.
***
- Девушка, а вы замужем?
- Нет.
- А почему?
- Да хрен знает, повезло, наверное.
***
- Алло, привет! Говорить можешь?
- Да. С двух лет.
***
И кто это придумал, что с женщинами сложно? Подошел, обнял, сказал, что красивая, умная... Если совсем ничего в голову не лезет, спроси: "Я не понял, ты похудела, что ли?"
***
Говорят, что рыба полезна для мозга. Не знаю. Я и селёдкой лоб натирал, и карася к голове прикладывал.
***
Я был уверен, что худею, потому что мои штаны стали сползать. Но оказалось, что это мой живот толкает их вниз.
***
— Ты, конечно, гадина и сволочь, но я тебя люблю.
— А ты мудило и урод.
— Но?
— Что «но»?
***
Вам знакомо чувство, когда после 9 дней отдыха, возникает непреодолимое желание наконец-то перестать валяться, спать и жрать, и выйти уже как следует поработать, прям попахать? Мне тоже нет.
***
Нефть дешевеет - бензин дорожает. Нефть дорожает - бензин дорожает. Нефть ничего не делает - бензин дорожает. Бензин целеустремленный. Будь как бензин!
Плохо размеченная трасса стала причиной перестрелки биатлонистов и пограничников.
Биатлонисты отстрелялись на отлично....
Всю ночь наблюдал затмение луны, когда рассвело понял, что это спутниковая тарелка....
Продам два лома для занятий тяжелой скандинавской ходьбой....
Ничто так не расшатывает нервную систему в понедельник, как всё!...
Я никогда мужу не возражаю. Все равно будет так, как я молчу....