Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12673

Анекдоты недели - 235

Жена будет слушать ваш рассказ более внимательно, если в него добавить любое женское имя.

Футбольный судья утром на будильнике добавил себе еще 5 минут сна за то, что ночью три раза вставал в туалет.

***

Если мужчине понравился изгиб тела женщины, то извилины ее мозга его не волнуют.

***

Как только начинаешь жить отдельно от родителей, автоматически отключается функция автозаполнения холодильника.

***

В автосервисе.

- Мастер, в моей машине потолок прожгли сигаретой! Нужен срочный ремонт!

- Срочный ремонт необходим, когда потолок женскими шпильками истыкан, а у вас можно в рабочем порядке...

***

Получил СМС, что я выиграл 500 тысяч. 

Переслал его банку в счет погашения кредита.

***

Фотографии, на которых человек похудел со 120 до 80 кг, круто воодушевляют. Ты понимаешь, что похудеть можно всегда, и продолжаешь жрать.

***

В Одессе:

- Софочка, радость моя, пожалуйста, говори потише! Ты так кричишь, что я уже полчаса не могу понять, в чем ты абсолютно права.

***

"Банк вам доверяет", - гласит реклама.

Однако в банке у вас требуют документы, чтобы принять ваши же деньги, и предлагают подписать бланк привязанной ручкой.

***

Жена говорит мужу:

- В воскресенье схожу в церковь, исповедуюсь...

- Валидол возьми, вдруг батюшку прихватит.

***

Коза, привязанная к колышку, знает намного лучше, чем восьмиклассник, что такое радиус.

***

Лайфхак: если у вас нет фоток с горнолыжного курорта, но очень хочется - воруйте чужие. Все равно вас никто не узнает в шлеме и под маской.

***

Когда сидишь в поезде и смотришь на соседний поезд, сначала непонятно - твой тронулся или соседний.
С головой то же самое...

***

«Зритель у нас замечательный, - говорил директор театра. - Нам бы еще таких два-три»

***

Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.

***

Девушка не знала, что она беременна и выходит замуж. Но соседи врать не будут.

***

Ну, может, и на книгах будут скоро писать: книжный продукт, не содержит здравого смысла…

***

Когда мужчина любит женщину, тараканы в ее голове кажутся ему божьими коровками.

***

Звонок ветеринару:

- Сейчас к вам придет моя теща со старой собакой. Так вы сделайте ей укол какого-нибудь самого сильного яду, чтоб не мучилась и сразу померла...

Ветеринар:

- А собачка одна найдет дорогу домой?

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