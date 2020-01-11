Анекдоты недели - 235 Жена будет слушать ваш рассказ более внимательно, если в него добавить любое женское имя.

Футбольный судья утром на будильнике добавил себе еще 5 минут сна за то, что ночью три раза вставал в туалет.

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Если мужчине понравился изгиб тела женщины, то извилины ее мозга его не волнуют.

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Как только начинаешь жить отдельно от родителей, автоматически отключается функция автозаполнения холодильника.

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В автосервисе.

- Мастер, в моей машине потолок прожгли сигаретой! Нужен срочный ремонт!

- Срочный ремонт необходим, когда потолок женскими шпильками истыкан, а у вас можно в рабочем порядке...

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Получил СМС, что я выиграл 500 тысяч.

Переслал его банку в счет погашения кредита.

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Фотографии, на которых человек похудел со 120 до 80 кг, круто воодушевляют. Ты понимаешь, что похудеть можно всегда, и продолжаешь жрать.

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В Одессе:

- Софочка, радость моя, пожалуйста, говори потише! Ты так кричишь, что я уже полчаса не могу понять, в чем ты абсолютно права.

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"Банк вам доверяет", - гласит реклама.

Однако в банке у вас требуют документы, чтобы принять ваши же деньги, и предлагают подписать бланк привязанной ручкой.

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Жена говорит мужу:

- В воскресенье схожу в церковь, исповедуюсь...

- Валидол возьми, вдруг батюшку прихватит.

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Коза, привязанная к колышку, знает намного лучше, чем восьмиклассник, что такое радиус.

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Лайфхак: если у вас нет фоток с горнолыжного курорта, но очень хочется - воруйте чужие. Все равно вас никто не узнает в шлеме и под маской.

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Когда сидишь в поезде и смотришь на соседний поезд, сначала непонятно - твой тронулся или соседний.

С головой то же самое...

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«Зритель у нас замечательный, - говорил директор театра. - Нам бы еще таких два-три»

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Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.

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Девушка не знала, что она беременна и выходит замуж. Но соседи врать не будут.

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Ну, может, и на книгах будут скоро писать: книжный продукт, не содержит здравого смысла…

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Когда мужчина любит женщину, тараканы в ее голове кажутся ему божьими коровками.

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Звонок ветеринару:

- Сейчас к вам придет моя теща со старой собакой. Так вы сделайте ей укол какого-нибудь самого сильного яду, чтоб не мучилась и сразу померла...

Ветеринар:

- А собачка одна найдет дорогу домой?