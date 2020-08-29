Анекдоты недели - 270

Первое правило мужчины:
не ленись стирать носки и СМС.
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Стало известно, что сразу после врачей прививать от ковида будут ипотечников.
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А вы читали «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»? Всего двух. Эх, золотое было времечко!
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Уроки онлайн напоминают спиритический сеанс:
- Маша, ты с нами?
- Маша, ответь, если ты нас слышишь.
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Я достаю из широких штанин маску размером с мою хлеборезку.
С ней я позволить могу магазин и на метро поездку.
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-Я хочу жениться.
- Так женись. Кто тебе не дает?
- Никто....
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Хорошо быть женщиной! Пришла с работы - и как давай отдыхать по хозяйству!
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Открыт памятник вандалам, вандалы в растерянности...
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- Что вам мешает похудеть?
-Чувство голода.
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Когда мне навстречу, метрах в трёх, вынырнул дельфин, а рядом справа в метре ещё один - я как-то сразу понял, что я не Жак-Ив Кусто, не юный натуралист и вообще не настоящий дайвер!
- Так нужно было за плавник его хватать и кататься! Люди за это бешеные деньги платят, а тебе за так повезло.
- Я не мог. Я в это время в ластах по воде бежал...
***
Смотрю на себя в зеркало и думаю:
"А ведь есть, черт возьми, во мне что-то украинское! Может, сало?"
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Вопрос: Я скачала файл из Интернета, а он мне оказался не нужен. Как его теперь закачать обратно?
Ответ: Дура, из-за таких как ты, скоро в Интернете вообще файлов не останется!!!
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- Вы счастливы?
- Если счастье не в деньгах, то да!
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- Простите, а вы тоже, когда берёте чей-нибудь телефон, ставите будильник на 03:00?
- Нет, но теперь всегда буду так делать!
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- Бармен, мне как обычно!
- Как обычно? Да, ради Бога. Охрана, выкиньте его за дверь!
Ужасная несправедливость: нервные клетки не восстанавливаются, а жировые не умирают....
Женщина может бесконечно смотреть на три вещи. А потом - бац! И купить сразу семь....
Раньше хотя бы два раза в месяц хотелось идти на работу. А потом ввели банковские карты....
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Хотите похудеть на 14 килограмм за неделю? Это очень просто! Худейте на два килограмма в день....