Анекдоты недели - 270 Недавние исследования выявили, что женщины, имеющие лишний вес, живут дольше, нежели мужчины, обратившие на это внимание.

Первое правило мужчины:

не ленись стирать носки и СМС.

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Стало известно, что сразу после врачей прививать от ковида будут ипотечников.

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А вы читали «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»? Всего двух. Эх, золотое было времечко!

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Уроки онлайн напоминают спиритический сеанс:

- Маша, ты с нами?

- Маша, ответь, если ты нас слышишь.

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Я достаю из широких штанин маску размером с мою хлеборезку.

С ней я позволить могу магазин и на метро поездку.

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-Я хочу жениться.

- Так женись. Кто тебе не дает?

- Никто....

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Хорошо быть женщиной! Пришла с работы - и как давай отдыхать по хозяйству!

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Открыт памятник вандалам, вандалы в растерянности...

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- Что вам мешает похудеть?

-Чувство голода.

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Когда мне навстречу, метрах в трёх, вынырнул дельфин, а рядом справа в метре ещё один - я как-то сразу понял, что я не Жак-Ив Кусто, не юный натуралист и вообще не настоящий дайвер!

- Так нужно было за плавник его хватать и кататься! Люди за это бешеные деньги платят, а тебе за так повезло.

- Я не мог. Я в это время в ластах по воде бежал...

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Смотрю на себя в зеркало и думаю:

"А ведь есть, черт возьми, во мне что-то украинское! Может, сало?"

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Вопрос: Я скачала файл из Интернета, а он мне оказался не нужен. Как его теперь закачать обратно?

Ответ: Дура, из-за таких как ты, скоро в Интернете вообще файлов не останется!!!

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- Вы счастливы?

- Если счастье не в деньгах, то да!

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- Простите, а вы тоже, когда берёте чей-нибудь телефон, ставите будильник на 03:00?

- Нет, но теперь всегда буду так делать!

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- Бармен, мне как обычно!

- Как обычно? Да, ради Бога. Охрана, выкиньте его за дверь!