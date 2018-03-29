1. Выбор телевизора по разрешению – главный параметр, определяющий качество транслируемой картины!
• 640х480 – телеприемник с изображением самого низкого качества (подходят тлько для аналогового телевидения) – выпуск прекращен.
• 1024х720 – DLP-разрешение. Такие ТВ-устройства представляют самую бюджетную нишу на тематическом рынке.
• 1366 х 768 и 1920 х 1080 – самые востребованные варианты из разряда жидкокристаллических ТВ (качество соответствует HD-Ready и Full HD соответственно).
• 4К телевизоры – последняя разработка, которая позволяет лицезреть самые яркие и натуральные краски. Речь идет о самой дорогой группе ТВ с большим перечнем доп функций.
2. Подбор приемника по частоте обновления изображения. Речь идет о критерии, который должен учитываться в последнюю очередь! Для комфортного просмотра достаточны показатели 100 – 200 Гц, все что выше можно считать маркетинговым ходом.
3. Подбор ТВ с учетом размера диагонали. Определяющим вопросом в данной теме является дистанция, с которой планируется просмотр телевизора. Формула расчета: размер диагонали должен равняться 1/3 расстояния между экраном и зрителем! Примеры:
• Для кухни/ванной комнаты лучше обратиться к ТВ-приемника 18-32 дюйма.
• Для спальни/гостиной подойдут приемники 40-55 дюймов.
• 60 и более дюймов – выбор, актуальный если Вашей целью является организация домашнего мини-кинотеатра.
Главным вопросом на данной стадии является цель, с которой планируется покупка агрегата! Исходя из этого, определяем необходимый для Вас перечень технологий:
• AUX – специальный вход в телевизионном приемнике для воспроизведения видео и аудиоматериалов с внешних подключаемых устройств.
• MHL – разъем, служащий для подсоединения мобильных аппаратов, которые поддерживают высокое разрешение (не ниже Full HD).
• HDMI – разъем, поддерживающий передачу многоканальных аудиосигналов.
• DLNA – технология, присущая телевизорам Smart. Предназначена она для быстрой передачи контента между оборудованием, состоящим в объединенной домашней группе.
• Bluetooth – беспроводная технология, созданная для обмена контентом на расстоянии с других цифровых устройств с наличием идентичной функции.
• Wi-Fi – функция, открывающая доступ к беспроводному интернет соединению.
• SmartTV – технология, которая сегодня реализована во всех телевизорах среднего класса! Это компьютерная система, интегрированная в ТВ, которая предполагает установку дополнительных программ, игр и приложений.
Подбор телевизора может предполагать также ознакомление с рядом других дополнительных возможностей: «картинка в картинке» (возможность транслирования нескольких каналов одновременно); управление с помощью андроида, жестами, голосом и т.д.
Определитесь с интенсивностью использования ТВ и выбирайте!
Информация предоставлена интернет-магазином бытовой техники АБВ.
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