Индивидуальный подбор телевизора. Критерии выбора Выбор телевизора – задача, которая требует учета не только материальной стороны вопроса, но и целого перечня практических деталей. Для помощи в принятии решения Вы можете воспользоваться помощью специалиста-консультанта интернет маркета, советами на многочисленных форумах или настоящим материалом!

Диагональ, разрешение экрана и частота развертки кадра – подбор телевизора по характеристикам

1. Выбор телевизора по разрешению – главный параметр, определяющий качество транслируемой картины!

• 640х480 – телеприемник с изображением самого низкого качества (подходят тлько для аналогового телевидения) – выпуск прекращен. • 1024х720 – DLP-разрешение. Такие ТВ-устройства представляют самую бюджетную нишу на тематическом рынке. • 1366 х 768 и 1920 х 1080 – самые востребованные варианты из разряда жидкокристаллических ТВ (качество соответствует HD-Ready и Full HD соответственно). • 4К телевизоры – последняя разработка, которая позволяет лицезреть самые яркие и натуральные краски. Речь идет о самой дорогой группе ТВ с большим перечнем доп функций.

2. Подбор приемника по частоте обновления изображения. Речь идет о критерии, который должен учитываться в последнюю очередь! Для комфортного просмотра достаточны показатели 100 – 200 Гц, все что выше можно считать маркетинговым ходом.

3. Подбор ТВ с учетом размера диагонали. Определяющим вопросом в данной теме является дистанция, с которой планируется просмотр телевизора. Формула расчета: размер диагонали должен равняться 1/3 расстояния между экраном и зрителем! Примеры:

• Для кухни/ванной комнаты лучше обратиться к ТВ-приемника 18-32 дюйма. • Для спальни/гостиной подойдут приемники 40-55 дюймов. • 60 и более дюймов – выбор, актуальный если Вашей целью является организация домашнего мини-кинотеатра.

Функциональное наполнение телевизора – подбор ТВ по назначению

Главным вопросом на данной стадии является цель, с которой планируется покупка агрегата! Исходя из этого, определяем необходимый для Вас перечень технологий:

• AUX – специальный вход в телевизионном приемнике для воспроизведения видео и аудиоматериалов с внешних подключаемых устройств.

• MHL – разъем, служащий для подсоединения мобильных аппаратов, которые поддерживают высокое разрешение (не ниже Full HD).

• HDMI – разъем, поддерживающий передачу многоканальных аудиосигналов.

• DLNA – технология, присущая телевизорам Smart. Предназначена она для быстрой передачи контента между оборудованием, состоящим в объединенной домашней группе.

• Bluetooth – беспроводная технология, созданная для обмена контентом на расстоянии с других цифровых устройств с наличием идентичной функции.

• Wi-Fi – функция, открывающая доступ к беспроводному интернет соединению.

• SmartTV – технология, которая сегодня реализована во всех телевизорах среднего класса! Это компьютерная система, интегрированная в ТВ, которая предполагает установку дополнительных программ, игр и приложений.

Подбор телевизора может предполагать также ознакомление с рядом других дополнительных возможностей: «картинка в картинке» (возможность транслирования нескольких каналов одновременно); управление с помощью андроида, жестами, голосом и т.д.

Определитесь с интенсивностью использования ТВ и выбирайте!

Информация предоставлена интернет-магазином бытовой техники АБВ.

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